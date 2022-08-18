AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 Austria Wien - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın linki

Sarı-Lacivertliler, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başladı. Ancak Fenerbahçe , Dinamo Kiev eşleşmesini kaybederek Avrupa Ligi'ne geçiş yaptı. 3. ön eleme turunda Çek ekibi Slovacko'yu geçen temsilcimizin Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda artık önünde tek bir engel kaldı: Austria Wien... Avusturya temsilcisi için sezon iyi başlamadı. Ligde ilk 3 maçta 1 puan alabilen Mor- Beyazlılar, geçen hafta Tirol'u 10 kişi kalmasına rağmen yenerek ilk galibiyetine ulaştı. Austria Wien'in en büyük sıkıntısı ise tam 7 oyuncunun sakalığının bulunması.
AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Generali Arena'da bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele D-SMART'tan canlı ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar...