AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 Austria Wien - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın linki

Bruma'nın yerine Novak eklendi

Fenerbahçe, dün sabah Samandıra'da yaptığı son antrenmanın ardından Viyana'ya gitti. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı bulunan Bruma, UEFA listesinden çıkartıldı. Yerine Filip Novak eklendi. Bruma'nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Emre Mor, listeye eklenmeyen diğer futbolcular ile birlikte İstanbul'da bırakıldı. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile yeni transfer Alioski ise kafilede yer aldı.

Kafiledeki oyuncular

Kaleciler: Altay, İrfan, Ertuğrul

Savunma: Samuel, Gustavo, Lemos, Szalai, Luan, Novak, Ferdi, Alioski

Orta saha: Arao, Zajc, Crespo, İsmail, Lincoln, Mert Hakan, İrfan Can, Arda

Hücum: Rossi, King, Valencia, Serdar.