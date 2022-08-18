Tarihi zirveden tarihi kareler! Başkan Erdoğan Lviv'de Zelenskiy ve Guterres ile görüştü
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile peş peşe kritik temaslar gerçekleştirildi. Son olarak Başkan Erdoğan Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. İşte tarihi zirveden kareler...
18.08.2022 17:40 - Son Güncelleme: 18.08.2022 18:49
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile peş peşe kritik temaslar gerçekleştirildi.
TARİHİ ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.