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Tarihi zirveden tarihi kareler! Başkan Erdoğan Lviv'de Zelenskiy ve Guterres ile görüştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile peş peşe kritik temaslar gerçekleştirildi. Son olarak Başkan Erdoğan Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. İşte tarihi zirveden kareler...

18.08.2022 17:40 - Son Güncelleme: 18.08.2022 18:49
Tarihi zirveden tarihi kareler! Başkan Erdoğan Lviv’de Zelenskiy ve Guterres ile görüştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile peş peşe kritik temaslar gerçekleştirildi.

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Tarihi zirveden tarihi kareler! Başkan Erdoğan Lviv’de Zelenskiy ve Guterres ile görüştü

Bu temasların sonuncusu Lviv'de gerçekleştirildi.

Tarihi zirveden tarihi kareler! Başkan Erdoğan Lviv’de Zelenskiy ve Guterres ile görüştü

TARİHİ ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Tarihi zirveden tarihi kareler! Başkan Erdoğan Lviv’de Zelenskiy ve Guterres ile görüştü

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

Tarihi zirveden tarihi kareler! Başkan Erdoğan Lviv’de Zelenskiy ve Guterres ile görüştü

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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