Diplomasinin zaferi! Guterres'ten Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama





Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili konuşan Guterres, "Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor. Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli" ifadelerini kullandı.