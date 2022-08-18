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    • 18.08.2022 20:42
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    Diplomasinin zaferi! Guterres'ten Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Lviv kentinde gerçekleştirilen üçlü zirve sonrası tahıl koridoru ile ilgili açıklamada bulundu. Guterres, "Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin rolünden övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Diplomasinin zaferi tahıl koridoru! Türkiye...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna'da bir araya geldi.

    BM Genel Sekreteri Guterres, kritik zirve sonrasında açıklamalarda bulundu.



    Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili konuşan Guterres, "Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor. Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli" ifadelerini kullandı.

    "ZAPORİJUA'YA VERİLEN HASAR POTANSİYEL BİR İNTİHARDIR"
    Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin konuşan Guterres "Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya'ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır" dedi.
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