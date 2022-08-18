Dünya Ukrayna Lviv'e kilitlendi! Her detayı manşetten verdiler: "Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı, barış ona bağlı"

DÜNYANIN BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ: 'ACİL' KODUYLA DUYURDULAR

Erdoğan daha önce, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya'ya giderek Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Erdoğan, bu süreçte Zelenskiy ile de defalarca telefon görüşmesi yapmıştı.