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Dünya Ukrayna Lviv'e kilitlendi! Her detayı manşetten verdiler: "Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı, barış ona bağlı"

Dünyanın gözü Ukrayna'nın Lviv kentine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü. Dünya basını kritik zirveyi manşetten gördü ve her gelişmeyi 'acil' koduyla duyurdu. Haberlerde 'Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı' vurgusu yapılırken barışın da Erdoğan'a bağlı olduğu ifade edildi. İşte Lviv'deki kririk zirvenin yansımaları...

18.08.2022 17:41 - Son Güncelleme: 18.08.2022 18:12
Dünya Ukrayna Lviv’e kilitlendi! Her detayı manşetten verdiler: Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı, barış ona bağlı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti.

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Dünya Ukrayna Lviv’e kilitlendi! Her detayı manşetten verdiler: Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı, barış ona bağlı

Uçakla Polonya'nın Rzeszow kentine gitmesinin ardından Başkan Erdoğan, karayoluyla Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine geçti.

Dünya Ukrayna Lviv’e kilitlendi! Her detayı manşetten verdiler: Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı, barış ona bağlı

DÜNYANIN BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ: 'ACİL' KODUYLA DUYURDULAR
Erdoğan daha önce, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya'ya giderek Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Erdoğan, bu süreçte Zelenskiy ile de defalarca telefon görüşmesi yapmıştı.

Dünya Ukrayna Lviv’e kilitlendi! Her detayı manşetten verdiler: Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı, barış ona bağlı

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında gerçekşecek görüşme, dünyada birinci gündem maddesi. Uluslararası haber ajansları zirveye dair gelişmeleri "acil" koduyla duyuruyor.

Dünya Ukrayna Lviv’e kilitlendi! Her detayı manşetten verdiler: Başkan Erdoğan sayesinde çok şey başarıldı, barış ona bağlı

ALTI AYLIK SAVAŞ SONA ERECEK Mİ?
Üçlü zirveyi "Ukrayna, Türkiye ve BM liderleri Perşembe günü Lviv'de bir araya gelecek" başlığıyla gören ABD'nin Washington Post gazetesi, haberde şu ifadeleri kullandı:

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