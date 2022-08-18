CHP yandaşı 'mangır medya' yine yalan çukuruna düştü! "Diyanet İşleri Başkanı'nın Tuğgeneral yeğeni" iftirası ellerinde patladı

Algı, manipülasyon ve kara propaganda haberlerinde başı çeken CHP yandaşı çukur medya yalanda sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.



Fonlanan mangır medyasının aktörü Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti.