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    • Güncel
    • 18.08.2022 19:17
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    • 18.08.2022 19:34
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    CHP yandaşı 'mangır medya' yine yalan çukuruna düştü! "Diyanet İşleri Başkanı'nın Tuğgeneral yeğeni" iftirası ellerinde patladı

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen fonlanan mangır medyası yine yalan çukuruna düştü. Algı, manipülasyon ve kara propaganda haberlerinde başı çeken Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Halk TV, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hatasını kabul ederek haber metnini revize etmek zorunda kaldı. Ancak bu gelişmeye rağmen birçok yandaş medya kuruluşunda söz konusu iddialar gerçekmiş gibi yayınlandı, söz konusu komutan linç ettirildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP yandaşı mangır medya yine yalan çukuruna düştü

    Algı, manipülasyon ve kara propaganda haberlerinde başı çeken CHP yandaşı çukur medya yalanda sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.


    Fonlanan mangır medyasının aktörü Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti.


    Halk TV çalışanı Seyhan Avşar

    Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti.



    Halk TV eliyle dolaşıma sokulan sonra yalan haber, onlarca site tarafından da yayınlandı. İddiaların hedefindeki söz konusu komutan sosyal medyada hedef gösterilerek linç edildi.


        SOL TV'de yer alan yalan haber

        Yalanın sahibi olan Halk TV'nin hatasını kabul ederek haberin metnini değiştirmesine rağmen söz konusu CHP yandaşı birçok sitede hala yayında.





        Gerçek Gündem'de yer alan yalan haber



        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BASIN BİRİMİNDEN AÇIKLAMA
        Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Gazeteci Burak Orhan açıklamalarda bulundu.

        İşte Orhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

        Halk TV son atamalarda jandarmada tuğgeneral olan bir komutanımızın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın yeğeni olduğu yalanını paylaşmıştı Bu iddia yalandı. Dün sosyal medyada haberin yalan olduğunu paylaşınca Seyhan Avşar beni aradı düzelteceğini söyledi.



        HALK TV METNİ DEĞİŞTİRDİ
        Halk TV internet sitesinde haber metninde değişiklik yaptı. İddianın doğru olmadığını belirten bilgilendirmeme yer verdi Ancak onlarca site bu yalanı yayınladı. Bu ülkeye yıllarca hizmet eden bir komutanımız linç edildi. Bu yalan diğer sitelerde hala yayında.



            DİYANET'İ HEDEF ALAN İLK YALAN DEĞİL
            Maalesef Halk TV'deki bu haber Diyanet ile ve sayın başkanımızla ilgili ilk yalan haber değil. Gazetecilik yaptığım dönemde hiç kaynağından doğrulatamadığım haberi yapmadım. Malesef bugün kendilerine "muhalif" diyen bazı medya kuruluşları arayıp sormaya gerek bile duymuyorlar.
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