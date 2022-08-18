Son dakika: Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/UpnmWEBvxU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022