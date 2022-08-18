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    • 18.08.2022 19:58
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    • 18.08.2022 20:03
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    Son dakika: Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı imha edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist imha edildi.

    Haftanin’de 2 PKK’lı imha edildi!

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Konuya ilişkin Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.



    Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

    İşte o paylaşım;

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