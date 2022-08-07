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    • 07.08.2022 06:59
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    • 07.08.2022 07:08
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    İslam düşmanlığı ve FETÖ propagandası yapan paylaşımlara müsaade eden Spotify'e soruşturma açıldı

    Son dakika haberi! İslam düşmanlığı ve FETÖ propagandası yapan paylaşımlara kısıtlama getirmeyen dünyaca ünlü müzik platformu Spotify’a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Spotify hesap verecek

    İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'da yer alan ahlaksız paylaşımlarla ilgili CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



    Daha önce dikkat çekilen skandallar zincirinde, müzik platformunda hem İslam'a yönelik saldırılara, hem İslamofobi'yi destekleyen içeriklere, hem de FETÖ propagandası paylaşımlara herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

    CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmada, Spotify'da hakaret içerikli müzik listeleri tek tek tespit edildi.



        SPOTIFY'İN ONAYINDAN GEÇİYOR
        Kullanıcıların hazırladıkları listeye verdikleri isimlerle dini değerleri aşağıladıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri ortaya çıkarıldı.



        Listelerde hakaret içerikli paylaşımlar yayılmaya devam ediyor. Yapılan incelemelerde tüm bu hakaret içerikli ve dini değerleri aşağılayan müzik listelerinin Spotify'ın onayıyla yayınlandığı belirlendi.

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        Haberler Güncel İslam düşmanlığı ve FETÖ propagandası yapan paylaşımlara müsaade eden Spotify'e soruşturma açıldı
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