İslam düşmanlığı ve FETÖ propagandası yapan paylaşımlara müsaade eden Spotify'e soruşturma açıldı

İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'da yer alan ahlaksız paylaşımlarla ilgili CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Daha önce dikkat çekilen skandallar zincirinde, müzik platformunda hem İslam'a yönelik saldırılara, hem İslamofobi'yi destekleyen içeriklere, hem de FETÖ propagandası paylaşımlara herhangi bir kısıtlama getirilmedi.
CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmada, Spotify'da hakaret içerikli müzik listeleri tek tek tespit edildi.