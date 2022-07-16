Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 16.07.2022 15:27
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    • 16.07.2022 15:47
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    Ataol Behramoğlu'ndan Halk TV'de beddua seansı! Hem AK Partilileri hedef aldı hem Kurban Bayramı

    CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu tepki çekecek açıklamalara imza attı. "Beddua ediyorum" diyerek AK Parti'ye ve AK Parti'ye oy veren seçmene nefret kusan Ataol Behramoğlu bir de Kurban Bayramı'na ilişkin skandal açıklamalar yaptı. Behramoğlu, "Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz" dedi.

    takvim.com.tr
    Halk TV’de beddua seansı!

    Cumhuriyet Halk Partisinin kanalı Halk TV' yine skandal bir yayına sahne oldu.

    ATAOL BEHRAMOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA SKANDAL
    Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu "Beddua ediyorum" diyerek AK Parti'ye ve AK Parti'ye oy veren seçmene nefret kustu.

    Ataol Behramoğlu bir de Kurban Bayramı'na ilişkin skandal açıklamalar yaptı.

    "BEDDUA EDİYORUM"
    Ataol Behramoğlu, "Bu insanlar bu ülkenin yakasını bırakıp gitmeden ölürsem mutsuz öleceğim. Şu ya da bu şekilde herhalde seçimle... Bu söyleyeceklerim hakaret değil beddua. Beddua edeceğim. Yazıklar olsun size! yazıklar olsun size! yazıklar olsun size! Yazıklar olsun yani bedduadır bu" dedi.

    SEÇMENİ DE HEDEF ALDI
    Pazardaki fiyatlar üzerinden AK Parti'ye oy veren seçmeni "Hala bunlara oy verenlere de bin kere yazıklar olsun!" ifadeleriyle hedef aldı.

    İBADETİ HEDEF ALDI: CANLILARI KESEREK BAYRAM OLMAZ

        Behramoğlu, Kurban Bayramı'na ilişkin ise şu skandal ifadeleri kullandı;

        "Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Kurban bayramının hemen arefesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın, herkes de alkışlasın. Alkışlamayanı da ayıplarım yani" diyerek skandal sözler sarf etti.

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