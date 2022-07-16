Cumhuriyet Halk Partisinin kanalı Halk TV' yine skandal bir yayına sahne oldu.

ATAOL BEHRAMOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA SKANDAL

Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu "Beddua ediyorum" diyerek AK Parti'ye ve AK Parti'ye oy veren seçmene nefret kustu.

Ataol Behramoğlu bir de Kurban Bayramı'na ilişkin skandal açıklamalar yaptı.

"BEDDUA EDİYORUM"

Ataol Behramoğlu, "Bu insanlar bu ülkenin yakasını bırakıp gitmeden ölürsem mutsuz öleceğim. Şu ya da bu şekilde herhalde seçimle... Bu söyleyeceklerim hakaret değil beddua. Beddua edeceğim. Yazıklar olsun size! yazıklar olsun size! yazıklar olsun size! Yazıklar olsun yani bedduadır bu" dedi.