Öğrencisini taciz eden ve kendi dışkısını yiyen Celal Şengör'den dini değerlere saygısızlık: İbrahim masal, Musa da İsa da hikaye

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programı bu hafta, Şanlıurfa'da dünyanın ilk bilim merkezlerinden biri olarak bilinen Harran'da yapıldı.

Programa konuk olarak Jeolog Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal da katıldı. Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor." ifadelerini kullandı.