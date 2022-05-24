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    • 24.05.2022 15:39
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    • 24.05.2022 15:49
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    Öğrencisini taciz eden ve kendi dışkısını yiyen Celal Şengör'den dini değerlere saygısızlık: İbrahim masal, Musa da İsa da hikaye

    Daha önce öğrencisine taciz ve kendi dışkısını yediği açıklamalarıyla gündemde yer alan Prof. Dr. Celal Şengör yeni bir skandal ile konuşuluyor. Habertürk’te yayınlanan ve Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında konuşan Celal Şengör, dini değerlere büyük saygısızlık yaptı. Şengör, Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savundu, kutsal kitap olarak kabul edilen Tevrat, İnciller ve Kur'an için "Onlar masal" dedi.

    Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programı bu hafta, Şanlıurfa'da dünyanın ilk bilim merkezlerinden biri olarak bilinen Harran'da yapıldı.

    Programa konuk olarak Jeolog Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal da katıldı. Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

    "İBRAHİM DİYE BİR ADAMIN YAŞADIĞI MALUM DEĞİL"
    Önal'ın sözünü keserek araya giren Şengör, şunları söyledi: "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil.

    "BU KİŞİLER TARİHTE YOK"
    Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok."

        "MUSA EFSANEDİR"
        Celal Şengör'den sonra söz hakkı alan Arslan ise, "Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış. Şimdi bakın İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşamış olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Celal Hoca haklı. İbrahim, elimizde bulunan tarihi belgelere göre şu anda mevcut değil. İsa da mevcut değildir. Musa bence efsaneden daha fazlasıdır." dedi.
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        Dini değerlere saygısızlık: İbrahim masal, Musa da hikaye
        Haberler Güncel Öğrencisini taciz eden ve kendi dışkısını yiyen Celal Şengör'den dini değerlere saygısızlık: İbrahim masal, Musa da İsa da hikaye
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