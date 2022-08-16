MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG Kamışlı sözde Eyalet Yöneticisi "Dijyar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; güvenlik güçlerine sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Muhsin Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.
Bölgeye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından operasyon düzenlendi. PKK/YPG'nin sözde eyalet yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 1990'DA KATILMIŞTI
Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.