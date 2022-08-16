MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi



PKK'NIN TÜNEL FARESİ DE YOK EDİLMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak 1 Ağustos'ta PKK-YPG Suriye'nin Kobani Eyalet Yürütme Kurulu üyesi Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman'ı, düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

Erhan Arman'ın Türkiye'nin olası harekat planlarına karşı örgütün savunmasını hazırlayan isim olduğu, aynı zamanda Türkiye'ye illegal yollardan örgüt mensubu ve patlayıcı sokan isim olduğu öğrenilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı operasyon neticesinde, illegal yollardan örgüt mensupları ve patlayıcılarının yurtiçine geçirilmesi faaliyetlerini organize eden önce PKK sonrasında, YPS içerisinde faaliyet yürüten bir üst düzey örgüt mensubunu daha etkisiz hale getirerek Türkiye'ye yönelik eylemlere göz yumulmayacağı mesajını verdi.

BİRÇOK EYLEME KATILDI

Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanmış, ardından serbest bırakılmış, 2013 yılında ise Muş kırsalından örgüte katılım yaptı. Erhan Arman, PKK'ya katıldıktan sonra yurtiçinde silahlı faaliyet yürüterek çok sayıda eyleme katıldı.

KOBANİ EYALET YÜRÜTMESİ ÜYESİYDİ

Yurtiçindeki silahlı faaliyetleri sonrasında Suriye'ye geçen, sonrasında Ayn El Arap'da örgüte eleman temini çalışmaları yürüten Erhan Arman, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti.



TÜNEL FARESİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

2019 yılında Ayn El Arap Eyalet Yürütmesi 'ne yönetici olarak getirilen PKK'lı terörist, yöneticilik görevi kapsamında Ayn El Arap Eyaletinde özel olarak Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olarak görevlendirildi.