İstanbul yine selle imtihan oldu! Ekrem İmamoğlu'nun sorunu çözdük dediği yerler su altında kaldı





STAJYER MİMAR HAYATINI KAYBETTİ

Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Maltepe, İmamoğlu'nun "sorunlarını çözdük" dediği noktalardan biriydi. Daha önce İstanbul'un yaşadığı birçok yağış sırasında tatilde olması ile gündeme gelen İmamoğlu hakkında çok sayıda eleştiri ve tepki tweeti atılırken mizah içerikli olanları da dikkat çekti. Öte yandan Ankara'da şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle bir inşaatta kolon devrildi. 3 mimar yaralandı. Yaralılardan stajyer mimar 21 yaşındaki Taha Öztürk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.