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    İstanbul yine selle imtihan oldu! Ekrem İmamoğlu'nun sorunu çözdük dediği yerler su altında kaldı

    Yağmur yağdı, İstanbul’u sel aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “sorunu çözdük” dediği yerler sular altında kaldı. Ve Megakent’in tarihinde bir ilk yaşandı! Bozulmasıyla ün yapan İETT otobüsünü su bastı!

    İett otobü’su’!

    Yaz yağmuru dün sabah bastırdı. Megakent'i bir anda sel aldı. Ekrem İmamoğlu'nun "Altyapı, su baskınları ve sel sorunlarını çözdük" dediği birçok noktada sel suları akılalmaz noktalara ulaştı. Araçlar yağmur sularına gömülürken trafik kilitlendi, içinde yolcu olan metrobüsleri, otobüsleri su bastı. İstanbul'un birçok bölgesinden gelen görüntülerle birlikte sosyal medyada gündem olan İmamoğlu hakkında da binlerce tweet atıldı. Anadolu Yakası'nda da etkili olan yağış sonrası Maltepe'de sokaklar göle döndü.



    STAJYER MİMAR HAYATINI KAYBETTİ
    Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Maltepe, İmamoğlu'nun "sorunlarını çözdük" dediği noktalardan biriydi. Daha önce İstanbul'un yaşadığı birçok yağış sırasında tatilde olması ile gündeme gelen İmamoğlu hakkında çok sayıda eleştiri ve tepki tweeti atılırken mizah içerikli olanları da dikkat çekti. Öte yandan Ankara'da şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle bir inşaatta kolon devrildi. 3 mimar yaralandı. Yaralılardan stajyer mimar 21 yaşındaki Taha Öztürk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



    Her afette tatilde olan İmamoğlu bu kez İstanbul'daydı. Ancak yine de vatandaş mağdur durumda kaldı.

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    Haberler Güncel İstanbul yine selle imtihan oldu! Ekrem İmamoğlu'nun sorunu çözdük dediği yerler su altında kaldı
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