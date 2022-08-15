İstanbullular sağanakla mücadele ederken CHP'li İmamoğlu’ndan akılalmaz açıklama! Sorunu çözdük dedi sokaklar göle döndü yollar çöktü

İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.
SORUNU ÇÖZDÜK DEDİ DÜKKANLARI SU BASTI YOLLAR ÇÖKTÜ
SAĞANAKLA MÜCADELE EDEN İSTANBULLUYU GÖRMEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.
AKILALMAZ AÇIKLAMA
Sosyal medyadan birçok vatandaşın sert tepki gösterdiği İmamoğlu akılalmaz bir açıklama yaparak, "153'e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik" dedi.
HANİ SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞTÜ?
İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Okmeydanı Piyalepaşa bulvarı, saat 11:30 menfezden su kaynıyor, on dakikaya yol kapanır. Hani sorunlar çözülmüştü?" dedi.