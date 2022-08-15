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    • 15.08.2022 14:27
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    • 15.08.2022 14:43
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    İstanbullular sağanakla mücadele ederken CHP'li İmamoğlu’ndan akılalmaz açıklama! Sorunu çözdük dedi sokaklar göle döndü yollar çöktü

    Son dakika haberine göre, İstanbul Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Tarihi Kapalıçarşı'da iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalıştı. İstanbulluların yaşadığı sorunları görmezden gelerek kameralarına karşısına çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu kadar yoğun yağışa rağmen, gerçekten çok az sorunla süreci atlattığımızı, yönettiğimizi ifade edebilirim." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sorunu çözdük dedi sokaklar göle döndü yollar çöktü

    İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

    SORUNU ÇÖZDÜK DEDİ DÜKKANLARI SU BASTI YOLLAR ÇÖKTÜ

    SAĞANAKLA MÜCADELE EDEN İSTANBULLUYU GÖRMEDİ
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

    AKILALMAZ AÇIKLAMA

    Sosyal medyadan birçok vatandaşın sert tepki gösterdiği İmamoğlu akılalmaz bir açıklama yaparak, "153'e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik" dedi.




    HANİ SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞTÜ?
    İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Okmeydanı Piyalepaşa bulvarı, saat 11:30 menfezden su kaynıyor, on dakikaya yol kapanır. Hani sorunlar çözülmüştü?" dedi.


        İSKİ KAZDI İBB ARACI DÜŞTÜ
        İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar'da, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, evin bahçe duvarı yıkıldı. Yağış nedeniyle çöken yolda İBB aracı mahsur kaldı.

        İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgesel olarak etkisini sürdürüyor. Avcılar Cihangir Mahallesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bir sokakta ise çöken yolda araç mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sev edilirken, mahsur kalan araç kurtarıldı. Daha sonra ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.



        Bazı evleri su baskınları oluşurken, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun bastığı evin bahçe duvarı yağış nedeniyle yıkıldı. Kimsenin o sırada bahçede olmaması faciayı önledi. Aynı mahallede İSKİ'nin yapıp üzerine toprak dökülen yola İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araç düştü. Çöken yolda mahsur kalan araç itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

        Olaylarda yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İş yeri su basan koltuk imalatçısı Aydın Şahin, "Yağmur yağınca doğal afet maalesef bizi de vurdu. Koltuk imalatı yapıyoruz, burada ciddi hasarlarımız oldu. Tuvaletin rögarından yaklaşık 50-60 santimetre bir su baskın oldu. Şuan itfaiye yardımıyla birlikte suyu tahliye ediyoruz. Komple su bastı, maalesef 60-70 bin TL'lik hasarımız var" diye konuştu. Yol çökmesi ile ilgili konuşan görgü tanığı Bedri Altun isimli vatandaş, "Yağmur yağınca burada göçük oldu. Kazmışlar herhalde sonradan yapacaklardı. Araç düşmüş içine araba çekildi, yaralı falan yok" diye anlattı.

        Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi, Eminönü'nden Sirkeci yönüne ulaşımı zaman zaman aksattı. Fatih'teki Piyer Loti Caddesi'nde kilit taşları kuvvetli yağışın etkisiyle söküldü. Yola dağılan taşlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

            Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi.

            Fatih Yenikapı'da alt geçitte yoğun su birikintisi oluştu. 2 aracın bölgede mahsur kalması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapanırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

            Sarıyer'de İstinye sahilinde denizin yükselmesi sonucu yol tamamen suyla kaplandı. Kağıthane Deresi'nin de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü.

            Yağış, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de etkili oldu. Esenyurt'ta Beysan Sanayi Sitesi girişinde su birikmesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde bir kişi merdivenden kayarak düştü.

            Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bir otomobil, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde İBB'ye ait bir pikap, yolda yağış nedeniyle oluşan çöküntüye düştü.

                DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALAN KİŞİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
                Anadolu Yakası'nda Beykoz'da Körfez Caddesi'ndeki bir restorana ait duvar, yağışın etkisiyle çöktü. Olayda bir restoran çalışanı duvarın altında kaldı. Bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışanın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

                Beykoz'da bir alışveriş merkezinin çatısının bir bölümü yağış nedeniyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ve belediye ekipleri, bölgedeki çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

                Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta oluşan su birikintisinde 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisindekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

                Şile yolunda dere taşması nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol yeniden açıldı. İBB ekipleri bölgede yolu temizlemek üzere çalışmalara başladı. Beykoz'da dere taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı bölgelerde çöp konteynerlerinin suların önünde sürüklendiği görüldü.

                Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında iddiaya göre yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.

                    BAZI İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI
                    Bu arada, İçinde yolcuların bulunduğu bazı İETT otobüslerini seyir halindeyken su bastığı görüldü.

                    Otobüsün içine bir anda dolan sulardan kaçmak isteyen vatandaşlar, koltukların üzerine çıkmak zorunda kaldı. Levent'te Metro İstanbul'da su baskını yaşanırken, yolcular metro istasyonlarında zor anlar yaşadı.

                    Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı.

                    Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.

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                    Haberler Güncel İstanbullular sağanakla mücadele ederken CHP'li İmamoğlu’ndan akılalmaz açıklama! Sorunu çözdük dedi sokaklar göle döndü yollar çöktü
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