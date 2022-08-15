Vatandaşı çileden çıkaran görüntü! İşini yapmayan İBB yağmurlu havada çim suladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur kent genelinde hayatı adeta felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetsiz önlemleriyle vatandaşı canından bezdirdi.

YAĞMURLU HAVADA ÇİM SULADILAR

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkisini gösterirken,y ağışın etkili olduğu Maltepe'de de yollar göle döndü, araçlar ve sürücüler yollarda mahsur kaldı.