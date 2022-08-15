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    • 15.08.2022 13:30
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    • 15.08.2022 14:06
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    Vatandaşı çileden çıkaran görüntü! İşini yapmayan İBB yağmurlu havada çim suladı

    Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, her zaman olduğu gibi bugün de aniden bastıran sağanak yağış karşısında çaresiz kaldı. Maltepe başta olmak üzere şehrin birçok noktasında yollar ve iş yerleri sular altında kalırken, İETT araçları da su baskınlarından nasibini aldı. Su baskınlarıyla mücadelede sınıfta kalan İBB'nin, yoğun yağışın devam ettiği saatlerde yol kenarındaki çimleri sulaması şaşkınlığa ise neden oldu.

    İBB yağmurlu havada çim suladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur kent genelinde hayatı adeta felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetsiz önlemleriyle vatandaşı canından bezdirdi.

    YAĞMURLU HAVADA ÇİM SULADILAR
    İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkisini gösterirken,y ağışın etkili olduğu Maltepe'de de yollar göle döndü, araçlar ve sürücüler yollarda mahsur kaldı.

    Yağışın yoğun olduğu saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin yağmurun altında fıskiyeyle sulanması ise büyük tepki çekti.

    SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
    Maltepe'de yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Bazı araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI
        Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

        Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi nedeniyle Eminönü'nden Sirkeci yönüne ulaşım zaman zaman aksadı.

        Fatih'teki Piyer Loti Caddesi'nde kilit taşları kuvvetli yağışın etkisiyle söküldü. Yola dağılan taşlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

            YENİKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI
            Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi.

            Fatih Yenikapı'da alt geçitte su birikintisi oluştu. 2 aracın mahsur kalması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapanırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

            Sarıyer'de İstinye sahilinde denizin yükselmesi sonucu yol tamamen suyla kaplandı. Kağıthane Deresi'nin de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü.

            METROBÜSTE GÖRÜNMEZ KAZA
            Yağış, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de etkili oldu. Esenyurt'ta Beysan Sanayi Sitesi girişinde su birikmesi nedeniyle ilerlemekte vatandaşlar güçlük yaşadı. Haramidere Metrobüs Durağı üst geçidinde bir kişi merdivenden kayarak düştü.

                ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATIŞI ÇÖKTÜ
                Beykoz'da bir alışveriş merkezinin çatısının bir bölümü yağış nedeniyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ve belediye ekipleri, bölgedeki çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

                ÇÖP KONTEYNERLERİ SÜRÜKLENDİ
                Şile yolunda ise dere taşması nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı. İBB ekipleri bölgede yolu temizle çalışmalarına başladı.

                Beykoz'da dere taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı bölgelerde çöp konteynerlerinin sürüklendiği görüldü.

                Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında iddiaya göre yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.

                METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA
                Levent'te metro istasyonunda da su baskını meydana geldi, yolcular zor anlar yaşadı.

                Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

                Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı.

                TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
                Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 12.33 itibarıyla yoğunluk yüzde 49 olarak ölçüldü.

                Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.

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                Haberler Güncel Vatandaşı çileden çıkaran görüntü! İşini yapmayan İBB yağmurlu havada çim suladı
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