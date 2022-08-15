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    • 16.08.2022 02:43
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    • 16.08.2022 02:51
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    Zincir marketlerin fahiş fiyat oyununu uzman kişi anlattı: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!

    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim yapılmıştı. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında katılarak değerlendirmede bulunarak, marketlerin fahiş fiyat oyunlarını anlattı. Ağaoğlu, 3 liraya tarladan çıkan elmanın 17 liraya zincir marketlere devredildiğini bunun da marketler tarafından 33 liraya satıldığını söyledi.

    Zincir marketlerin fahiş fiyat oyunu

    Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağı duyurulmuştu.



    Başkan Erdoğan, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağının müjdesini vermesinin ardından geride kalan gün indirimli fiyatlar uygulamaya alınmıştı.



    MUHALEFETİN "20-30 KURUŞ İNDİRİM" ALGISI ÇÜRÜDÜ: YÜZDE 13-14 İNDİRİM VAR
    Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, muhalefet partilerinin "20-30 kuruş indirim" yaptılar algısını çürüttü.

    Kırmızı mercimek, patates, limon, ayçiçek yağı gibi ürünlerden fiyat örnekleri veren Ağaoğlu, "Yüzde 13-14 civarında indirimler var." diye konuştu.



        ZİNCİR MARKETLERİN FİYAT OYUNU: TARLADAN 3'E ÇIKAN ELMA 33'E VATANDAŞA SUNULUYOR
        Zincir marketlerin 'fiyat' oyununu vatandaşlara anlatan Ağaoğlu, "Sebze-meyve reyonlarında Ticaret Bakanlığının öngördüğü hal kayıt künyelerinin karekodlu olması zorunlu. Salatalığı, biberi, patlıcanı kaça almış onu görüyorum. Herkesin yükleyebileceği uygulama var, HKS uygulaması var. Maliyetleri gösteriyor. Alış fiyatını görüyorum." diye konuştu.



        "BUNUN İZAHI VAR MI?"
        HKS'de 3 liraya tarladan çıkan elmanın 17 liraya zincir marketlere devredildiğini bunun da marketler tarafından 33 liraya satıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Bunun izahı var mı?" diye sordu.



        BAKANLIĞA ÇAĞRI: PAKETLİ ÜRÜNLERE SATIŞ FİYATI İBARESİ KOYULMALI
        Bakanlığa çağrı yapan Ağaoğlu, "Paketli ürünlere tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin koyulması lazım" dedi.
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        Zincir marketlerin fahiş fiyat oyunu
        Haberler Güncel Zincir marketlerin fahiş fiyat oyununu uzman kişi anlattı: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!
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