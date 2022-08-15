Zincir marketlerin fahiş fiyat oyununu uzman kişi anlattı: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağı duyurulmuştu.
Başkan Erdoğan, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağının müjdesini vermesinin ardından geride kalan gün indirimli fiyatlar uygulamaya alınmıştı.
MUHALEFETİN "20-30 KURUŞ İNDİRİM" ALGISI ÇÜRÜDÜ: YÜZDE 13-14 İNDİRİM VAR
Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, muhalefet partilerinin "20-30 kuruş indirim" yaptılar algısını çürüttü.
Kırmızı mercimek, patates, limon, ayçiçek yağı gibi ürünlerden fiyat örnekleri veren Ağaoğlu, "Yüzde 13-14 civarında indirimler var." diye konuştu.