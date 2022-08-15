İstanbul'da şiddetli yağış! İETT otobüsünün içi ve metro durakları göle döndü... Ekrem İmamoğlu'na tepki yağıyor
İstanbul'da günlerdir yapılan yağmur uyarılarının ardından yağış sabah saatleriyle birlikte etkisini gösterdi. Uyarılara rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almaması vatandaşı mağdur etti. Sokaklar ve metro istasyonları göle dönerken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir İETT aracını da su bastığı görüldü. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdırdı. İşte İstanbul'dan görüntüler...
15.08.2022 11:35 - Son Güncelleme: 15.08.2022 12:40
İstanbul'da günlerdir yapılan yağmur uyarılarının ardından yağış sabah saatleriyle birlikte etkisini gösterdi.