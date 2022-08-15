Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! İkinci el araç satışlarında 6 ay - 6 bin kilometre dönemi

İkinci el araç satışlarına yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.
1 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ!
Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.
Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.
İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARIN DETAYLARI
MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.