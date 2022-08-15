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    • Güncel
    • 16.08.2022 00:11
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    • 16.08.2022 00:56
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    Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! İkinci el araç satışlarında 6 ay - 6 bin kilometre dönemi

    İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

    İkinci el araç satışlarında 6 ay - 6 bin km dönemi

    İkinci el araç satışlarına yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

    İkinci el araç satışında yeni dönem!

    1 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ!
    Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

    Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.



    İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.



    İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARIN DETAYLARI

    MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



        "Pazarlama ve satış kısıtlaması

        GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.



        (2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz."

        MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.



            BAKAN MUŞ TURKUVAZ MEDYA'NIN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE DUYURMUŞTU
            Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışı için planlanan yeni uygulamayı açıklamıştı.

            Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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