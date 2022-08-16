CHP'li İBB suya battı! Sağanak sonrası yollar göle döndü araçlar suya gömüldü



ANKARA'YI SEL VE FIRTINA VURDU: 1 ÖLÜ

Ankara'yı vuran sağanak nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Temizlenmeyen dere yatakları ve mazgallar yüzünden evler, işyereri ve yollar su altıda kaldı. Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar,Altındağ, Sican ve Etimesgut'ta vatandaşlar araçlarının içinde mahsur aldı. Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki bir site inşaatında dün saat 16.30 sıralarında fırtına nedeniyle beton kalıpları devrildi. İnşaatta görevli stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) hayatını kaybetti, stajyer mimar Ege Kıratlı (21) ve stajyer mühendis Emre Çetin (22) de yaralandı. Çankaya ilçesinde de bir okulun camları fırtına nedeniyle kırıldı yaralanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Bu arada Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı.



ÇANAKKALE'DE YILDIRIM CAN ALDI

Çanakkale Yenice'de Muhammet Duman (18) yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Koyunlarını otlatmaya çıkan gencin cansız bedenine bir meşe ağacının altında ulaşıldı. Eskişehir'de iki gün yağan sağanak yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Altgeçitlerin suyla dolmasıyla Bursa karayolunda araç kuyrukları oluştu. Bursa'da gece başlayan şiddetli yağmur, kıyı ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağmur, Mudanya ilçesini göle çevirdi. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar mahsur kaldı. Yalova'da birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Metrekareye 48 kg yağmur düştü. Tekirdağ Kumbağ'da 14 işyeri ve 1 evi su bastı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nden bölgeye çok acil mazgal konulmasını istedi.