CHP'li İBB suya battı! Sağanak sonrası yollar göle döndü araçlar suya gömüldü

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Şehrin bazı bölgelerinde hayat adeta durma noktasına geldi. Sağanak yağışa karşı gerekli önlemleri almayan İBB yönetimi bir kez daha sınıfta kaldı.
Kentin dört bir yanını afişlerle donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Altyapı sorununu çözdük. Yağmur sonrasında taşkın ve denizle karanın birleşmesi olmuyor" iddiasında bulunduğu yerler yağmur sonrası suya gömüldü.
İBB'nin, "Altyapıyı yeniledik. Dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" dediği Maltepe'de bile yollar ve araçlar su içinde kaldı. AKOM'da konuşan İBB Başkanı, "Hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı. Eminönü'den Üsküdar'a, Maltepe Pendik'ten diğer bölgelerimize varıncaya kadar benzer sorunun yaşanmadığını net olarak ifade edebilirim" demesine rağmen birçok bölgede felaket yaşandı.
İşte altyapı sorunu çözüldüğü iddia edilen noktalar ve yağmurla birlikte suya gömülen yerler:
Eminönü Meydanı ve çevresinde yollar su altında kaldı. Meydanda bulunan dükkânları su bastı. Esnaf kendi çabasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Mısır Çarşısı'nın içinde de su birikintileri oluştu, orada biriken su da esnafın çabasıyla tahliye edildi. Kapalıçarşı'da da sel oluştu.
Sarıyer Emirgan sahilinde su kanallarının patlaması nedeniyle birçok yer suyla kaplanırken, oluşan su birikintisi nedeniyle adeta deniz ile kara birleşti.