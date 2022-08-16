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    • 16.08.2022 06:58
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    • 16.08.2022 07:22
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    CHP'li İBB suya battı! Sağanak sonrası yollar göle döndü araçlar suya gömüldü

    Son dakika haberi! İstanbul’u “Taşkın sorununu çözdük” pankartlarıyla donatan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünkü yoğun yağışlarda yine sınıfta kaldı. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlarla adeta dalga geçen Ekrem İmamoğlu, "Bu kadar yoğun yağışa rağmen, gerçekten çok az sorunla süreci atlattığımızı, yönettiğimizi ifade edebilirim." dedi.

    CHP’li İBB suya battı!

    İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Şehrin bazı bölgelerinde hayat adeta durma noktasına geldi. Sağanak yağışa karşı gerekli önlemleri almayan İBB yönetimi bir kez daha sınıfta kaldı.

    Kentin dört bir yanını afişlerle donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Altyapı sorununu çözdük. Yağmur sonrasında taşkın ve denizle karanın birleşmesi olmuyor" iddiasında bulunduğu yerler yağmur sonrası suya gömüldü.

    İBB'nin, "Altyapıyı yeniledik. Dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" dediği Maltepe'de bile yollar ve araçlar su içinde kaldı. AKOM'da konuşan İBB Başkanı, "Hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı. Eminönü'den Üsküdar'a, Maltepe Pendik'ten diğer bölgelerimize varıncaya kadar benzer sorunun yaşanmadığını net olarak ifade edebilirim" demesine rağmen birçok bölgede felaket yaşandı.

    İşte altyapı sorunu çözüldüğü iddia edilen noktalar ve yağmurla birlikte suya gömülen yerler:


    Eminönü Meydanı ve çevresinde yollar su altında kaldı. Meydanda bulunan dükkânları su bastı. Esnaf kendi çabasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Mısır Çarşısı'nın içinde de su birikintileri oluştu, orada biriken su da esnafın çabasıyla tahliye edildi. Kapalıçarşı'da da sel oluştu.

    Sarıyer Emirgan sahilinde su kanallarının patlaması nedeniyle birçok yer suyla kaplanırken, oluşan su birikintisi nedeniyle adeta deniz ile kara birleşti.



        Sarıyer'de aniden bastıran yağmur nedeniyle 3 katlı bir binanın alt katını su bastı. Evin içinde mahsur kalan 2 çocuk ve annelerini çevredekiler kurtardı. Sokakta park halindeki onlarca araç da su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa'da yol çöktü. Araç sürücüleri çöken yolda güçlükle ilerledi. Kâğıthane'de toprak kaydı, bir minibüs toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



        Yağmurla birlikte derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Beykoz'da Göksu Deresi ile Küçüksu Deresi'nden gelen çamur Boğaz'a aktı.

        Maltepe Begonya Sokak'ta su birikintisinde 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisindekiler kendi imkânlarıyla kurtuldu.

        Pendik'te bir binanın çatısında yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.


        Üsküdar Rasathane bölgesinde rögarların tıkanması sonucu sokak su altında kaldı. İETT otobüsünü su bastı. Bir kadın yolcu fenalaştı. Çöp kutuları su üzerinde yüzerken hafif ticari bir araç da su içinde mahsur kaldı.


        YÜZEN OTOBÜS
        İçinde yolcuların bulunduğu bazı İETT otobüslerini seyir halindeyken su bastı. Otobüsün içine bir anda dolan sulardan kaçmak isteyen vatandaşlar, panikle koltukların üzerine çıkmak zorunda kaldı. Levent'te metro istasyonunda da su baskını yaşanırken, yolcular zor anlar geçirdi. Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya altgeçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

        VATANDAŞ YALNIZ KALDI
        Ev ve işyerlerini su basan vatandaşlar, belediyelerden destek alamadı. Vatandaşlar kova ve küreklerle su tahliyesi yaptı.


            ANKARA'YI SEL VE FIRTINA VURDU: 1 ÖLÜ
            Ankara'yı vuran sağanak nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Temizlenmeyen dere yatakları ve mazgallar yüzünden evler, işyereri ve yollar su altıda kaldı. Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar,Altındağ, Sican ve Etimesgut'ta vatandaşlar araçlarının içinde mahsur aldı. Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki bir site inşaatında dün saat 16.30 sıralarında fırtına nedeniyle beton kalıpları devrildi. İnşaatta görevli stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) hayatını kaybetti, stajyer mimar Ege Kıratlı (21) ve stajyer mühendis Emre Çetin (22) de yaralandı. Çankaya ilçesinde de bir okulun camları fırtına nedeniyle kırıldı yaralanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Bu arada Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı.


            ÇANAKKALE'DE YILDIRIM CAN ALDI
            Çanakkale Yenice'de Muhammet Duman (18) yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Koyunlarını otlatmaya çıkan gencin cansız bedenine bir meşe ağacının altında ulaşıldı. Eskişehir'de iki gün yağan sağanak yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Altgeçitlerin suyla dolmasıyla Bursa karayolunda araç kuyrukları oluştu. Bursa'da gece başlayan şiddetli yağmur, kıyı ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağmur, Mudanya ilçesini göle çevirdi. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar mahsur kaldı. Yalova'da birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Metrekareye 48 kg yağmur düştü. Tekirdağ Kumbağ'da 14 işyeri ve 1 evi su bastı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nden bölgeye çok acil mazgal konulmasını istedi.

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