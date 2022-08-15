Fondaş Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sının A Haber'i hedef gösteren kirli haberi elinde patladı! Mansur Yavaş'tan mı 'mangır'landılar?





"BEN DE ÇİZME GİYDİM"

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Bugün Ankara'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir fırtına meydana geldi. Yarım saat sonra düzeldi hava. Şiddetli yağış sonrası dışarıya çıkarken ben de çizmemi giydim. O yüzden bu görüntü hiç de anormal değil. Bugün Ankara'daki hiç kimse için bu görüntünün bir haber değeri yok"