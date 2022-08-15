Fondaş Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sının A Haber'i hedef gösteren kirli haberi elinde patladı! Mansur Yavaş'tan mı 'mangır'landılar?

Kara propaganda, manipülasyon ve kirli operasyon haberlerinde başı çeken Soner Yalçın'ın ODA TV'si çirkin bir algı operasyonuna imza attı.
Bugün Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin can verdiği şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon mecrası ahlaksızca A Haber'i hedef gösterdi.
Sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden "A Haber fena yakalandı" başlıklı haber servis edip, görevi başındaki muhabirin çizme giyerek tedbir almasını "yerler kuruyken çizme giydi" şeklinde bir algı malzemesi haline getiren ODA TV tüm tepkileri üzerine çekti.
Öte yandan A Haber muhabirinin yayın yaptığı noktanın 100 metre aşağısında yer alan Sıhhiye Köprüsü'nü ise yarım saat sonra su bastı.
ODA TV'NİN KİRLİ ALGISI BOŞA ÇIKTI
Bu gelişme tedbirini alarak habercilik görevini ifa eden A Haber muhabirini hedef gösteren ODA TV'nin kirli haberini de boşa çıkardı.
A Haber ekiplerinin tedbirli bir şekilde sahadan son durumu aktardığı yayınlar, sosyal medyada da destek gördü.
Bazı sosyal medya kullancıları CHP'li Mansur Yavaş Yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Soner Yalçın'ın ODA TV'sine tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.
"HELAL OLSUN A HABER'E"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Olacakları önceden sezmişler demek. Helal olsun A haber'e" ifadelerini kullandı.