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    • Güncel
    • 15.08.2022 23:23
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    • 15.08.2022 23:38
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    Fondaş Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sının A Haber'i hedef gösteren kirli haberi elinde patladı! Mansur Yavaş'tan mı 'mangır'landılar?

    Haberlerinin istikametini aldığı fon ile doğru orantılı olarak ayarlayan Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sı, A Haber'i hedef alan çirkin bir algı operasyonuna soyundu. Bugün Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin can verdiği şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon mecrası, çizmeyle yayın yapan A Haber muhabirini hedef gösterdi. Muhabirin yayın yaptığı noktaya yakın bir bölgeyi dakikalar sonra su basması ise kirli algıyı boşa çıkardı. Mangır medyasının gündem olduğu son günlerde ODA TV'nin bu girişimi "CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş mı fonladı?" sorusunu akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    ODA TV’nin kirli algısı elinde patladı! A Haber...

    Kara propaganda, manipülasyon ve kirli operasyon haberlerinde başı çeken Soner Yalçın'ın ODA TV'si çirkin bir algı operasyonuna imza attı.

    Bugün Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin can verdiği şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon mecrası ahlaksızca A Haber'i hedef gösterdi.



    Sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden "A Haber fena yakalandı" başlıklı haber servis edip, görevi başındaki muhabirin çizme giyerek tedbir almasını "yerler kuruyken çizme giydi" şeklinde bir algı malzemesi haline getiren ODA TV tüm tepkileri üzerine çekti.

    Öte yandan A Haber muhabirinin yayın yaptığı noktanın 100 metre aşağısında yer alan Sıhhiye Köprüsü'nü ise yarım saat sonra su bastı.

    ODA TV'NİN KİRLİ ALGISI BOŞA ÇIKTI
    Bu gelişme tedbirini alarak habercilik görevini ifa eden A Haber muhabirini hedef gösteren ODA TV'nin kirli haberini de boşa çıkardı.




    A Haber ekiplerinin tedbirli bir şekilde sahadan son durumu aktardığı yayınlar, sosyal medyada da destek gördü.

    Bazı sosyal medya kullancıları CHP'li Mansur Yavaş Yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Soner Yalçın'ın ODA TV'sine tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.



    "HELAL OLSUN A HABER'E"
    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Olacakları önceden sezmişler demek. Helal olsun A haber'e" ifadelerini kullandı.



        "BEN DE ÇİZME GİYDİM"
        Twitter üzerinden paylaşımda bulunan bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Bugün Ankara'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir fırtına meydana geldi. Yarım saat sonra düzeldi hava. Şiddetli yağış sonrası dışarıya çıkarken ben de çizmemi giydim. O yüzden bu görüntü hiç de anormal değil. Bugün Ankara'daki hiç kimse için bu görüntünün bir haber değeri yok"



        Haberlerinin istikametini aldığı fon ile doğru orantılı olarak ayarlayan Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sının böyle bir algı operasyonuna girişmesi akıllara bazı soruları getirdi.

        İşte o sorular;

        Bugün Ankara'da yaşanan sel ve fırtınayı görmezden gelerek böylesi bir algı operasyonuna nasıl soyundular?

        FON MU ALDILAR?
        Soner Yalçın'ın ODA TV'si A Haber'i hedef gösteren kirli operasyon haberi için CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan fon mu aldı? Aldıysa ne kadar cebe indirdi?



        Fondaş Oda TV'nin bu sorulara vereceği cevap merak konusu oldu.
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        Haberler Güncel Fondaş Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sının A Haber'i hedef gösteren kirli haberi elinde patladı! Mansur Yavaş'tan mı 'mangır'landılar?
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