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    • 15.08.2022 16:33
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    • 15.08.2022 17:10
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    Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına: Ağaçlar devrildi sokaklar göle döndü

    İstanbul'un ardından Ankara'da da etkisini gösteren şiddetli yağış sokakları göle çevirdi. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’dan sonra Ankara!

    İstanbul'un ardından Ankara'da da etkili olan sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

    Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.

    Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.

    ADLİYENİN TAVANI ÇÖKTÜ
    Ankara Adliyesi'nde çocuk suçları soruşturma bürosunun salonuna ait çatı, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.

    Çökme anında büroda bulananlar panik yaşadı.

    VALİLİK UYARMIŞTI
    Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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