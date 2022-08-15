Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına: Ağaçlar devrildi sokaklar göle döndü

İstanbul'un ardından Ankara'da da etkili olan sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.
ADLİYENİN TAVANI ÇÖKTÜ
Ankara Adliyesi'nde çocuk suçları soruşturma bürosunun salonuna ait çatı, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.
Çökme anında büroda bulananlar panik yaşadı.
VALİLİK UYARMIŞTI
Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.