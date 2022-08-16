Başkan Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi: Sırada et indirimi var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde dün başlatılan indirimli satışlar ülke genelinde büyük ilgi gördü. İndirimi dört gözle bekleyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ülke genelinde 1.400'e yakın noktada bulunan Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti.
Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle küçük çaplı izdihamların yaşandığı marketlerde, sarı etiketli ürünler adeta kapışıldı.
Fiyatları düşen ürünlerden birden çok alan vatandaşların yüzleri güldü. İndirimli fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşların alışveriş yaptığı reyonda azalan ürünler depolardan gelen ürünlerle desteklendi.
Kasalarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar indirimli ürünleri almak için raflarda adeta bir birileri ile yarıştı. Yurt genelinde Tarım Kredi Kooperatifi'nin tüm şubelerinde neredeyse kuyruklar oluştu. Dün uygulanmaya başlayan fiyatlardaki düşüşler bölgelere göre farklılık gösterirken, fiyatlardaki indirim oranı yüzde 30'lara ulaştı.
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı.