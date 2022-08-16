Başkan Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi: Sırada et indirimi var





GAZİANTEP

Bilal Kara: Bu marketlerin, kenar semtlerinde daha çok açılması lazım.

Ahmet Erdoğan (49): İndirim haberini alınca çok sevindik. Diğer marketlerden de bekliyoruz.

Hatice Erçelik: Evde en çok kullandığımız ürünlere indirim gelmiş.



ŞANLIURFA

Mehmet Bayat: Birçok üründe indirim yapıldı. Bu indirimlerin kapsamın genişletilip çoğaltılmasını istiyoruz.

Mehmet Samancı: Burada herkese göre ürün var. Teşekkür ederiz.

Ali Horzum: Tarım Kredi Mfiyatları diğer marketlere örnek olsun.

Ali Çelik: İndirim vatandaşları rahatlattı. Devam etmesini istiyoruz.