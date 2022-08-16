CHP yine heykel açtı! Datça Belediyesi'nden denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli





Gürsel Uçar, "Orfoz, geçmişten günümüze bir miras ise bize düşen görevde gelecek nesillere emanet edebilmek adına bu balığın varlığını korumaktır. Orfoz, dünden bugüne en kıymetli balık türlerinden biridir. Denizlerimizde yok olmaması için yaşatılması ve korunması adına bu heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN