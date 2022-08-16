CHP yine heykel açtı! Datça Belediyesi'nden denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli

DENİZİN ORTASINA 10 TONLUK HEYKEL
Datça Belediyesi bu kez heykelcilikte yeni bir çığır açarak Datça merkezdeki Kumluk Plajı'na, denizin ortasına 10 tonluk heykel yerleştirdi. Heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e yaptırılan nesli tükenme tehlikesinde olan Orfoz balığı heykeli alay konusu oldu.
'FARKINDALIK YARATACAĞINA İNANIYORUM'
Demir yığınından Sanayi Heykeli'ne "Bu bir düşüncenin ürünüdür. Bu bir eserdir" diye niteleyen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Orfoz balığı heykelinin farkındalık yaratacağını belirtti.