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    • 16.08.2022 18:25
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    CHP yine heykel açtı! Datça Belediyesi'nden denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli

    CHP'li belediyeler heykel dikmede birbiriyle yarışmaya devam ediyor. Hizmet denilince akıllarına sadece "heykel" gelen CHP'li belediyelerin son örneği Datça Belediyesi oldu. Geçtiğimiz aylarda diktiği sanayi heykeli alay konusu olan Datça Belediyesi, bu kez de denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli yerleştirdi.

    CHP yine heykel açtı! Yer bu kez Datça

    Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Heykel hizmetinin son adresi ise Datça oldu. CHP'li Datça Belediyesi daha önce demir yığınından sanayi heykeliyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

    DENİZİN ORTASINA 10 TONLUK HEYKEL
    Datça Belediyesi bu kez heykelcilikte yeni bir çığır açarak Datça merkezdeki Kumluk Plajı'na, denizin ortasına 10 tonluk heykel yerleştirdi. Heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e yaptırılan nesli tükenme tehlikesinde olan Orfoz balığı heykeli alay konusu oldu.

    'FARKINDALIK YARATACAĞINA İNANIYORUM'
    Demir yığınından Sanayi Heykeli'ne "Bu bir düşüncenin ürünüdür. Bu bir eserdir" diye niteleyen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Orfoz balığı heykelinin farkındalık yaratacağını belirtti.



        Gürsel Uçar, "Orfoz, geçmişten günümüze bir miras ise bize düşen görevde gelecek nesillere emanet edebilmek adına bu balığın varlığını korumaktır. Orfoz, dünden bugüne en kıymetli balık türlerinden biridir. Denizlerimizde yok olmaması için yaşatılması ve korunması adına bu heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum" dedi.

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        CHP yine heykel açtı! Yer bu kez Datça
        Haberler Güncel CHP yine heykel açtı! Datça Belediyesi'nden denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli
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