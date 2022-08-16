Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı





Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Malezya Kralı şunları yazdı:

"Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nde ziyarette bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Bu ziyaretin Malezya ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi sürecini hızlandıracağını umuyorum. Ben ve Kraliçe, Türkiye ve halkının her daim Allah tarafından korunması için dua ediyoruz."

Sultan Abdullah Şah ve beraberindeki heyet, Anıtkabir müze bölümünü de gezdi.