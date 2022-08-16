Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2022 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2022 18:00
    ABONE OL

    Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı. Abdullah Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

    Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Ankara’da!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

    Sultan Abdullah Şah'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdullah Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

    21 PARE TOP ATIŞI
    Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

    Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

    Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.



    30 YIL ARADAN SONRA BİR İLK
    Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile diğer ilgililer karşıladı.

    Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Iskandariah ile 21 Ağustos'a kadar sürecek resmi ziyareti, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.



        ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
        Resmi temaslar için Ankara'ya gelen Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde Sultan Abdullah Şah'a eşlik etti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Sultan Abdullah Şah, ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.



        Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Malezya Kralı şunları yazdı:

        "Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nde ziyarette bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Bu ziyaretin Malezya ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi sürecini hızlandıracağını umuyorum. Ben ve Kraliçe, Türkiye ve halkının her daim Allah tarafından korunması için dua ediyoruz."

        Sultan Abdullah Şah ve beraberindeki heyet, Anıtkabir müze bölümünü de gezdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        S-400 açıklaması!
        Haberler Güncel Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
            SON DAKİKA