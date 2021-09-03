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    • 04.09.2021 05:32
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    CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı heykel şoku! Açılışa kimse gelmedi

    CHP'li belediyelerin hizmet anlayışı olan heykel açılışı bu kez ellerinde patladı. Datça Belediyesi tarafından yaptırılan ve Knidos Antik Kenti yolu üzerinde oto tamircilerinin toplu halde bulunduğu, Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına kimse gelmedi. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ise sinirlenerek açılışı erteledi.

    CHP’li Datça Belediyesi’ne heykel şoku

    Datça Belediyesi Sanayi Sitesi'nin girişine konulması için bir heykel yaptırılmasını istedi. Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi.

    KİMSE GELMEYİNCE ERTELEDİ
    Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığındaki heykelin açılışı için bugün saat 19.00'da yapılacak açılış törenine geldiğinde şoka uğradı.

    Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, önce yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın açılış töreninden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söyledi.

    ESNAFA SERZENİŞTE BULUNDU


    Açılışı bir hafta sonraya erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz"

    "Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi. Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu.

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