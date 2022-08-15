Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Partimizin kuruluşunun 21. yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız.

Aradan geçen 21 senede kurucu değerlerimizden, bizi biz yapan prensiplerimizden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geride kalan 21 yılın her günü mücadeleyle geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar, millet düşmanlarının hedefi olduk. 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm saldırıları milletimizle beraber aştık.

Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü biz hakim kıldık. Türkiye bizim dönemimizde sadece prangalarını kırmadı. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Sen işçisin işçi kal, sen fakirsin fakir kal dediler. Darbe döneminde ülkemizin dünyada hak ettiği yeri almasına engel oldular.

Bu kast sistemine biz son verdik. Devletin siyasetin, iş dünyasının kapılarını bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık. Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine kadar, daha özgür, daha demokratiktir. Bugün daha huzurluyuz. Haklarını NATO dahil her masada arayan bir Türkiye var.

Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınmada örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün eğitimden enerjiye, ulaşımdan sağlığa her alanda destan yazan bir Türkiye var.

Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizin eseridir. Elbette bu başarıda 21 yılda girdiğimiz her seçimde bizden desteğini esirgemeyen milletimizin çok emeği var. Buralara nerelerden ve nasıl geldiğimizi, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bir an olsun unutmamalıyız.

CHP kendisini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı yerli ve milli muhalefet açığıdır. Bu ülkenin en büyük sorunu kutuplaştırıcı siyaset tarzıdır.

Girdikleri her seçimden tokat yiyenler, darbelerden hatta fetöcü alçaklardan bile medet ummaktadırlar.

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