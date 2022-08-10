İBB'nin Çırağan'daki ağaç katliamının raporu açıklandı! Bilimsel çalışma yapılmadığı ortaya çıktı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Çırağan'daki ağaçları katletti. Gelen tepkilerin ardından yönetim kendini kurtarmak için 'kanser' iddiasını ortaya attı. İBB yönetimi tarafından katledilen 112 Çınar ağacına ilişkin Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinin hazırladığı raporda herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının bakımı ile tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kurumaya devam ettiği belirtildi. İşte ayrıntılar...
10.08.2022 13:29 - Son Güncelleme: 10.08.2022 13:39
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Çırağan'daki ağaçları katletti. Gelen tepkilerin ardından yönetim kendini kurtarmak için 'kanser' iddiasını ortaya attı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi mart ayında Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde bulunan 112 çınar ağacını kanser oldukları gerekçesi ile kesmişti. Anıt ağaçların katledilmesinin ardından Bitki Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji uzmanları, Orman Mühendisleri ve vatandaşlar İBB yönetiminin bakım ve tedavisini yapmadığı anıt çınarlarını kasıtlı olarak kuruttuğunu belirterek tepki gösterdi.