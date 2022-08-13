Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfalt bakım çalışmasını inceledi





İstanbul Boğazı'nda 4 karayolu geçişi bulunduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, günlük ortalama FSM Köprüsü'nden 240 bin, Avrasya Tüneli'nden yaklaşık 60 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 110 bin araç geçtiğini dile getirdi. Karaismailoğlu,"Hakikaten Türkiye'nin dört bir tarafında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. 5 bine yakın şantiyemizde şu anda emek veren 700 bine yakın çalışma arkadaşımız var. Bu çalışmaların hepsi ülkemizin geleceği, vatandaşımızın ve milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması ve daha konforlu seyahat edebilmesi için. Biz de özverili çalışma ekibimizle birlikte olarak onlara hem moral ve motivasyon vermek, hem de buradaki çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere onlarla birlikteyiz" şeklinde konuştu.