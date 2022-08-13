Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Meteor yağmuru vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği olaylar arasında yer alıyor. Türkiye'den de izlenebilecek olması sebebiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak edilenler...
SAATTE 200 GÖKTAŞI
Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.
Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilecek.
Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya'nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı'nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, "yıllık" olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.
Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 12-13 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek.
Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.