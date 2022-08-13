Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURUNUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım. Zira, meteor yağmurunun ne zaman doruk noktasına ulaşacağını bilmek ve ne tarafa bakacağınızı bilmek o anları yakalamanızdaki şansınızı artıracak.

Perseid'den güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli. Ay'ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay'ın küçülmeye başladığı saatler.