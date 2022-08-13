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    • Haberler
    • 13.08.2022 23:54
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    • 13.08.2022 23:54
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    Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

    Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen 2022 Perseid meteor yağmuru hakkında araştırmalar hızlandı. Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini merak edenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Perseid meteor yağmuru ne zaman?

    Meteor yağmuru vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği olaylar arasında yer alıyor. Türkiye'den de izlenebilecek olması sebebiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak edilenler...

    SAATTE 200 GÖKTAŞI
    Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.

    Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilecek.

    Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya'nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı'nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, "yıllık" olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.

    Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

    PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
    Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 12-13 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek.

    Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.

        TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
        Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

        PERSEİD METEOR YAĞMURUNUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?
        Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım. Zira, meteor yağmurunun ne zaman doruk noktasına ulaşacağını bilmek ve ne tarafa bakacağınızı bilmek o anları yakalamanızdaki şansınızı artıracak.

        Perseid'den güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli. Ay'ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay'ın küçülmeye başladığı saatler.

        İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım. Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

        Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın. Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor.

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