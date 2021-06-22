CHP'nin sarsılmaz savunucusu, yalan haberler ve kirli operasyonlarla gündemden düşmeyen Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar depremi yaşanıyor...
Yılmaz Özdil, hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bülten olan ve Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'ın da kuruluş döneminde yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'yi kurdurduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
Bu iddiaların ardından Uğur Dündar, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım..." ifadeleriyle Yılmaz Özdil'e çok sert tepki gösterdi.
KARA PARA İLE MUHALEFET KANALLARI MI KURULUYOR?
Yılmaz Özdil'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın kafakola aldığı gazeteciler" diyerek işaret ettiği Uğur Dündar'ın da yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'nin kara parayla kurulduğu yönündeki iddialarının ardından akıllara "Kara para ile muhalefet kanalları mı kuruluyor?" sorusunu getirdi.
SBK'NIN KARA PARASIYLA MEDYA YOLUYLA BİR ŞEYLER PEŞİNDE DÜŞTÜLER..
Özdil'in "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" şeklindeki paylaşımında yer alan "kime hangi televizyonu kurdurdukları..." ifadesi Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parasıyla medya yoluyla Türkiye'de bir şeyler deneme peşinde olduklarını kanıtlar nitelikte.