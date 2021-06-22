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    • 22.06.2021 18:35
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    "Kafakola alınan" gazeteciler eliyle muhalefet kanalları mı kuruluyor? Dündar-Özdil kavgası yandaşı çukur medyayı karıştırdı

    yazarı 'in "SBK'nın kafakola aldığı gazeteciler" diyerek işaret ettiği ve hakkında kara para aklama suçlaması bulunan 'ın 'ın da yorumculuk yaptığı 'yi kurdurduğu yönündeki iddialarının ardından yandaşı çukur medyasında ortalık karıştı. Gazetesi'nin iki yazarı Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar birbirine girerken, akıllara "Kara para ile muhalefet kanalları mı kuruluyor?" sorusu geldi.

    takvim.com.tr
    Kara para ile muhalefet kanalları mı kuruluyor?

    CHP'nin sarsılmaz savunucusu, yalan haberler ve kirli operasyonlarla gündemden düşmeyen Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar depremi yaşanıyor...



    Yılmaz Özdil, hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bülten olan ve Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'ın da kuruluş döneminde yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'yi kurdurduğu iddiası ortalığı karıştırdı.



    Bu iddiaların ardından Uğur Dündar, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım..." ifadeleriyle Yılmaz Özdil'e çok sert tepki gösterdi.

    KARA PARA İLE MUHALEFET KANALLARI MI KURULUYOR?
    Yılmaz Özdil'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın kafakola aldığı gazeteciler" diyerek işaret ettiği Uğur Dündar'ın da yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'nin kara parayla kurulduğu yönündeki iddialarının ardından akıllara "Kara para ile muhalefet kanalları mı kuruluyor?" sorusunu getirdi.



    SBK'NIN KARA PARASIYLA MEDYA YOLUYLA BİR ŞEYLER PEŞİNDE DÜŞTÜLER..
    Özdil'in "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" şeklindeki paylaşımında yer alan "kime hangi televizyonu kurdurdukları..." ifadesi Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parasıyla medya yoluyla Türkiye'de bir şeyler deneme peşinde olduklarını kanıtlar nitelikte.



        SÖZCÜ'DEN ÇAMURU MİLLETE SIÇRATMA GİRİŞİMİ!
        Öte yandan tüm bu gelişmelerin ışığında Sözcü Gazetesi'nin 22.06.2021 (bugün) manşetinde yer alan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ifadeleri olduğu ifade edilen "Bayramda 3 milyar dolar rüşvet dağıttım" başlıklı haber, Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın kavgası ve SBK'nın kara parası ile kurulan-kurulmaya çalışılan muhalefet kanalları iddialarını unutturma çabası olarak yorumlandı.

        SÖZCÜ'DEN ÇAMURU MİLLETE SIÇRATMA GİRİŞİMİ!
        Bu haber, kara para iddiaları kendi etraflarında dönen muhalefet medyasının çamuru millete sıçratma girişimini de gözler önüne serdi.



        BU İŞ CHP'Yİ SARSAR
        Tartışmaya ilişkin bir paylaşım yapan Gazeteci Zafer Şahin Artı 1'in CHP bağlarına dikkat çekti. Şahin, "Sezgin Baran Korkmaz CHP medyasını karıştırdı. Yılmaz Özdil, Artı1 TV'nin kuruluşunda finansörün Ekim Alptekin olduğunu söylüyor. Alptekin, kara paracı SBK'nın ortağı! Aslı Aydıntaşbaş'ın eski kocası... Artı1'in kurucularından biri de CHP'li Erdoğan Toprak. Bu iş büyür" dedi.



        DÜNDAR RAHATSIZLANDI
        Öte yandan yaşanan bu gelişmelerin ardından Uğur Dündar'ın rahatsızlandığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gürkan Hacır, Uğur Dündar'ın bu akşam yayınlanacak olan programa katılamayacağını duyurdu.



            İşte Yılmaz Özdil'in gündemi sarsan ve Uğur Dündar'ı çileden çıkaran o iddiaları;

            "SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN KAFAKOLA ALDIĞI GAZETECİLER..."
            Özdil yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" iddiasında bulundu.



            "HANGİ TELEVİZYONU KURDURDUKLARINI BİLİYORUM..."
            "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?"             ifadeleriyle iddialarını sürdüren Yılmaz Özdil'e Uğur Dündar CHP'nin kanalı TELE 1 yayınında sert cevap verdi.




            "YAZIKLAR OLSUN SANA"
            "Yazıklar olsun sana" ifadelerini kullanan Dündar, konuşmasının devamında, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" dedi.

            Dündar şöyle devam etti:

            'YEDİĞİM EN BÜYÜK HANÇER'
            "Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin"



                "SORMAYAYIM O HALDE..."
                Özdil, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." ifadeleriyle bir paylaşımda daha bulundu.

                DÜNDAR'DAN ÖZDİL'E: KÖTÜ KALPLİ
                Dündar bu paylaşıma da yanıt verdi. Sert konuşan Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" ifadeleriye tepkisini sürdürdü.

                "NETİCEDE KANAL KİMİNMİŞ?"
                Son olarak Özdil yaptığı paylaşımla "Neticede kanal kiminmiş?" sorusunu yöneltti.


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                Haberler Güncel "Kafakola alınan" gazeteciler eliyle muhalefet kanalları mı kuruluyor? Dündar-Özdil kavgası CHP yandaşı çukur medyayı karıştırdı