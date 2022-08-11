Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.08.2022 15:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2022 15:36
    ABONE OL

    Fondaş medyadan rezil 'TEKNOFEST haberi! Haluk Bayraktar'dan sert tepki: Damadın değil milletin festivali

    Türkiye'nin teknoloji şirketleri, yerli ve milli savunma sanayiinde attığı adımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katarken artık ürünlerini ihraç ederek ülkenin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Ancak muhalefetin takoz siyaseti ve fondaş basının kirli habercilik anlayışı bu alanda da Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerden vazgeçmiyor. Fondaş basının son incisi de TEKNOFEST için yaptıkları algı haberi oldu. Cumhuriyet ile Birgün gazeteleri Rize’deki TEKNOFEST öncesi “Damadın festivali için kasayı açtılar” başlığıyla bir haber yaparken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TEKNOFEST’in şahsın değil milletin festivali olduğunun altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz” sözleriyle tepki gösterdi.

    Fondaş medyanın hedefinde ’TEKNOFEST var

    Türkiye savunma sanayiinde attığı adımlarla ulusal anlamda TSK'yı güçlendirirken, uluslararası alanda ihraç ürünleriyle muharebe alanındaki anlayış değişikliğine liderlik ediyor. Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna savaşında başarılarıyla dünyanın ilgisini ve takdirini kazanan Bayraktar SİHA'lar savunma sanayiinde en büyük ihraç ürünü olmuş durumda.

    Bayraktar SİHA'ların üreticisi Baykar Teknoloji sadece teknoloji ürünleriyle değil savunma sanayiinde yaptığı yatırımlarla parlıyor. Baykar öncülüğünde başlayan TEKNOFEST ise; Türkiye çapında teknoloji alanında çalışma isteği duyan tüm gençleri teşvik ediyor. Ancak takoz kafa TEKNOFEST'i de hedef almış durumda. Fondaş medyadaki hazımsızlık Cumhuriyet ile Birgün'in haberleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

    DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
    "Ayakları yere basmayan tek festival" sloganına sahip olan TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. TEKNOFEST kuruluşunun 5. yılında ise Karadeniz turunda 12-14 Ağustos tarihinde Rize de yarışmalar düzenliyor. Festival, bu yarışmalarla yerli, milli ve özgün teknolojik sistemlere olan ilginin artmasını hedefliyor.

    "DAMADIN FESTİVALİ" DEDİLER
    Cumhuriyet ile Birgün gazeteleri ise Rize'deki TEKNOFEST'in başlamasına bir gün kala "Damadın festivali için kasayı açtılar" başlığını taşıyan bir habere imza attı. Bu haberlerle Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedefleyen TEKNOFEST'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın şahsının festivali gibi bir algı yapmaya çalışıldı.

        BAYRAKTAR: "DAMADIN" DEĞİL, MİLLETİMİZE AİT BİR FESTİVAL
        Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise Birgün ve Cumhuriyet'te yer alan haberlere sosyal medyadan tepki gösterdi. Bayraktar, TEKNOFEST'in şahsın değil milletin festivali olduğunun altını çizerek, "Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir. Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak" ifadelerini kullandı.

        VARANK: YUNAN MEDYASI BİLE BÖYLE AŞAĞILIK BİR MANŞETİ ATMAZ
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da resmi Twitter hesabından Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi. Gazetelerin "TEKNOFEST katılımcıları için yemek hizmet alımı gerçekleştirdi" ifadelerine değinen Varank, "TEKNOFEST "damadın" değil Türkiye'nin yarınlarını yeşerten gençlerin festivalidir! Teknoloji yarışmaları için 79 ilden Rize'ye gelen 2 bin öğrenci, KYK yurdu boş dururken sokakta mı yatacaktı, üç gün aç mı duracaktı? Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz" dedi.

        TEKNOFEST'İN AMACI NE?
        TEKNOFEST'in internet sitesinde ise bu festivalin amacının ve hedeflerinin neler olduğu şöyle anlatılıyor:
        Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için gerekli paradigmik değişimin şüphesiz en önemli ayağını, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda toplumun her bir bireyinin aynı ideal ve heyecan ile ülkemizin kabiliyetlerine, gücüne ve geleceğine olan inancı 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin zeminini oluşturmaktadır.

            Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşullarından birisi ise dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotif kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında söz sahibi olabilmektedir. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinlik alanları, uçuş gösterileri, seminerler ve aktiviteler ile toplumun her kesiminin Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan ilgilerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetler ile birlikte bu sene 39 farklı kategoride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarıyla da ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması amaçlanmıştır.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Deterjan Pazarı kurucusundan çileden çıkaracak sözler
            Haberler Güncel Fondaş medyadan rezil 'TEKNOFEST haberi! Haluk Bayraktar'dan sert tepki: Damadın değil milletin festivali
                SON DAKİKA