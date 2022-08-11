Fondaş medyadan rezil 'TEKNOFEST haberi! Haluk Bayraktar'dan sert tepki: Damadın değil milletin festivali

Türkiye savunma sanayiinde attığı adımlarla ulusal anlamda TSK'yı güçlendirirken, uluslararası alanda ihraç ürünleriyle muharebe alanındaki anlayış değişikliğine liderlik ediyor. Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna savaşında başarılarıyla dünyanın ilgisini ve takdirini kazanan Bayraktar SİHA'lar savunma sanayiinde en büyük ihraç ürünü olmuş durumda.
Bayraktar SİHA'ların üreticisi Baykar Teknoloji sadece teknoloji ürünleriyle değil savunma sanayiinde yaptığı yatırımlarla parlıyor. Baykar öncülüğünde başlayan TEKNOFEST ise; Türkiye çapında teknoloji alanında çalışma isteği duyan tüm gençleri teşvik ediyor. Ancak takoz kafa TEKNOFEST'i de hedef almış durumda. Fondaş medyadaki hazımsızlık Cumhuriyet ile Birgün'in haberleriyle bir kez daha ortaya çıktı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
"Ayakları yere basmayan tek festival" sloganına sahip olan TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. TEKNOFEST kuruluşunun 5. yılında ise Karadeniz turunda 12-14 Ağustos tarihinde Rize de yarışmalar düzenliyor. Festival, bu yarışmalarla yerli, milli ve özgün teknolojik sistemlere olan ilginin artmasını hedefliyor.
"DAMADIN FESTİVALİ" DEDİLER
Cumhuriyet ile Birgün gazeteleri ise Rize'deki TEKNOFEST'in başlamasına bir gün kala "Damadın festivali için kasayı açtılar" başlığını taşıyan bir habere imza attı. Bu haberlerle Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedefleyen TEKNOFEST'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın şahsının festivali gibi bir algı yapmaya çalışıldı.