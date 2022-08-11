Abdülhamid Han sondaj gemisi Mavi Vatan'da! Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Taşucu Limanı'nda uğurladığı Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajı için görev yeri olan Yörükler -1 kuyusuna dün ulaştı.
DENİZ KUVVETLERİ REFAKAET EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı sondaj görevi için Mavi Vatan'da bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada Abdülhamid Han sondaj gemisine Deniz Kuvvetlerinin refaket ettiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen tören sonrası seyre çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisine, Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından refakat sağlanıyor."