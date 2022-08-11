Abdülhamid Han sondaj gemisi Mavi Vatan'da! Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

"DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR SONDAJ FİLOSUNA SAHİBİZ"

Bugünlere bir anda ve kolay bir şekilde gelinmediğini dile getiren Erdoğan, "Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız, 4 tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz." dedi.