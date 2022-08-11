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    • 11.08.2022 15:36
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    • 11.08.2022 15:42
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    Abdülhamid Han sondaj gemisi Mavi Vatan'da! Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

    Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri olan Yörükler -1 kuyusuna ulaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisine Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından refakat sağlandığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    Abdülhamid Han’a yakın koruma!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Taşucu Limanı'nda uğurladığı Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajı için görev yeri olan Yörükler -1 kuyusuna dün ulaştı.

    DENİZ KUVVETLERİ REFAKAET EDİYOR
    Milli Savunma Bakanlığı sondaj görevi için Mavi Vatan'da bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisine ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada Abdülhamid Han sondaj gemisine Deniz Kuvvetlerinin refaket ettiği bildirildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen tören sonrası seyre çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisine, Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından refakat sağlanıyor."

        12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ YETENEĞİ VAR
        Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

        Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

        Başkan Erdoğan 8 Ağustos'ta Taşucu Limanı'nda yapılan "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"ne katılmış ve önemli mesajlar vermişti.

        Erdoğan, "Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık." dedi.

        "DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR SONDAJ FİLOSUNA SAHİBİZ"
        Bugünlere bir anda ve kolay bir şekilde gelinmediğini dile getiren Erdoğan, "Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız, 4 tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz." dedi.

            "HAYIRLI BİR HABERİ EN KISA SÜREDE BEKLİYORUZ"
            Erdoğan, "Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki, unutmayın, İskenderun'du, bu defa da Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah, bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz." dedi.
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