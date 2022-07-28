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    • 28.07.2022 12:17
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    • 28.07.2022 12:44
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    CHP'li Özel ve Fox TV'nin manipülasyonuna Bakan Varank'tan sert tepki: En alçak muhalefet ve en ahlaksız medya

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, gençlere tavsiyede bulunduğu konuşmasını kırpan Fox TV ve kırpılan konuşma üzerinden sözde muhalefet yürüten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel çirkin bir algı operasyonu yürüttü. Çirkin kampanyaya karşı açıklamalarda bulunan Bakan Varank, “Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası maalesef bizim ülkemizde bulunuyor" derken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir 'dayı'ya ihtiyacı olmadığını vurguladı.

    CHP’li Özel ve Fox TV’nin manipülasyonuna sert tepki

    Yalana dayalı çirkin algı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Fox TV, bu kez de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef aldı. Varank'ın üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik sözlerini kırpan Fox TV, yaptığı haberle çirkin bir kampanya başlattı. Kampanyaya hızla katılan isim ise CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel oldu. Özel'in de sözde eleştirilerle katıldığı kampanyaya Bakan Varank'tan çok ser tepki geldi.

    GENÇLERE TAVSİYEDE BULUNDU
    Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle bir araya geldi.

    Varank, buradaki konuşmasında şöyle dedi:
    Üniversiteli arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi şu; sayın bakanım ben hangi bölümü okursam, şurada iş bulabilirim, şurada maaşlı bir işe girebilirim. Benim o arkadaşlarıma söylediğim ilk cümle şu oluyor; bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı.

    KENDİ YOLUNUZU ÇİZEBİLİRSİNİZ
    Kendi hayatınıza nasıl yön veriyorsanız, bir girişimcilik mi yapacaksınız, kendi kendinize farklı alanlara yönelerek kendinizi geliştirip kendi işlerinizi mi kuracaksınız? Bir genç arkadaşımın bu yaşlarda, böyle heyecanlı yaşlarda 'ben bir yere gireyim maaşımı alayım' diye yola çıkmasını açıkçası genç arkadaşlarımız için bir haksızlık, onların potansiyelini aşağı düşürücü bir düşünce tarzı olarak görüyorum. Siz kendi yolunuzu çizebilirsiniz, ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Buralardan mezun olduktan sonra kendi girişimlerinizi kendi araştırma projelerinizi yapabilirsiniz.

    CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi yolunuzu çizerken sizin en önemli yoldaşlarınızdan bir tanesi olacaktır. Bağlı ve ilgili kuruşlarıyla birlikte gençlere en fazla destek veren bakanlıkların başında geliyor. KOSGEB'de hem geleneksel girişimcilerimize hem de teknoloji tabanlı girişimcilerimize maddi destekler veriyoruz. TÜBİTAK ile üniversite çağındaki gençlerimize gerek eğitim alırken gerekse eğitimleri sonrasında çok ciddi destekler veriyoruz.

    FOX VE ÖZEL'DEN MANİPÜLASYON
    FOX TV ise üniversite tercihi yapacak gençlere Bakan Varank'ın yaptığı nasihatin başını ve sonunu kırparak Varank'ın "Üniversite tercihi yaparken kafanızdaki ilk hedef mezun olduktan sonra iş bulmak olmamalı" dediğini ifade etti. Hatta bu ifadeyi gençlere sorarak yorumlarını aldı.

        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, meclisteki basın açıklamasında Bakan Varank'ı hedef alarak, "Üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam olmamalı" ifadelerine cevaben "Cebinde kafeye gitmeye parası yok. Herkesin arkasında Varank amcası, dayısı yok." demişti.

        VARANK'TAN ÇOK SERT SÖZLER
        Bakan Varank bu yayın sonrası resmi Twitter hesabından FOX TV'nin haberini alıntılayarak yürütülen algı operasyonuna sert tepki gösterdi.

        Varank şunları dile getirdi: Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası maalesef bizim ülkemizde bulunuyor. Konuşmanın başını sonunu kırpıp akılları sıra siyaset yaptıklarını zannediyorlar.

        Evet, gençlere tavsiyem üniversiteye başlarken ilk düşünceleri bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Bakanlığımızın, KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, TEKNOFEST'in, teknopark ve kuluçkaların hibe, burs ve projelerinden, araştırma ve girişimcilik desteklerinden mutlaka faydalanmalarıdır. Böylece gençler, kendi girişimlerini kurabilir, kendi araştırmalarını yapabilir, kendi projelerini gerçekleştirebilir, kendi başarı hikâyelerini yazabilirler.

            Bakanlığımızın objektif kriterlere dayanan desteklerinden faydalanan yüzbinlerce genç zaten hâlihazırda bunu yapıyor.

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            Haberler Güncel CHP'li Özel ve Fox TV'nin manipülasyonuna Bakan Varank'tan sert tepki: En alçak muhalefet ve en ahlaksız medya
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