CHP'li Özel ve Fox TV'nin manipülasyonuna Bakan Varank'tan sert tepki: En alçak muhalefet ve en ahlaksız medya

Yalana dayalı çirkin algı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Fox TV, bu kez de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef aldı. Varank'ın üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik sözlerini kırpan Fox TV, yaptığı haberle çirkin bir kampanya başlattı. Kampanyaya hızla katılan isim ise CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel oldu. Özel'in de sözde eleştirilerle katıldığı kampanyaya Bakan Varank'tan çok ser tepki geldi.

GENÇLERE TAVSİYEDE BULUNDU

Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle bir araya geldi.

Varank, buradaki konuşmasında şöyle dedi:

Üniversiteli arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi şu; sayın bakanım ben hangi bölümü okursam, şurada iş bulabilirim, şurada maaşlı bir işe girebilirim. Benim o arkadaşlarıma söylediğim ilk cümle şu oluyor; bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı.