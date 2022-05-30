Azerbaycan’da TEKNOFEST rüzgarı esti! 4 gün boyunca 300 bin kişi ziyaret etti
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sona erdi. Bu yıl ilk kez yurt dışına açılarak uluslararası arenaya taşınan TEKNOFEST'i 4 gün boyunca 300 bin kişi ziyaret etti. Teknoloji yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldı.
26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilen festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldı.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da katıldığı TEKNOFEST, Azerbaycanlılar tarafından çok büyük ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere toplamda 260 bin Azerbaycan Manatı ödül verildi.
TÜRK JETLERİNDEN AZERBAYCAN SEMALARINDA NEFES KESEN GÖSTERİ
Azerbaycan semalarında Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterileri; Hürkuş, Atak helikopteri ve Bayraktar Akıncı ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gösteri uçuşları festivalde heyecan dolu dakikalar yaşattı.
Türkiye'den İçişleri, Millî Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açıldı. Ziyaretçilerin havada uçuş deneyimi yaşadığı hava tüneli, lazer şovları ve konserler TEKNOFEST Azerbaycan'da eğlenceli görüntülere sahne oldu.