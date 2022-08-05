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    • 05.08.2022 13:56
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    Eski Türkiye rüyası gören ambargoculara rest: Siz vermeyin, biz yaparız

    Türkiye savunma sanayiinde, dışa bağımlılığın bedelini ağır sonuçlarla ödediği günleri geride bıraktı. Başta İHA/SİHA'lar olmak üzere Türk Silalhlı Kuvvetleri'ni yerli ve milli ürünlerle donatan Türkiye, artık ihraçla ekonomisini de güçlendiriyor. Ancak Türkiye'yi eski günlerinde zanneden ülkeler ambargolarla diz çöktürebileceğini düşünerek birçok ürünü satmaktan imtina ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ambargocu ülkelere tepki göstererek, "Dertlenmeye gerek yok, biz yaparız" ifadelerini kullandı.

    Eski Türkiye rüyası gören ambargoculara rest

    Türkiye, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savumma sanayiinde dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Suriye, Libya, Karabağ ve son olarak Ukrayna sahasında kendi kanıtlayan SİHA'lar, Türkiye'nin ürettiği diğer savunma sanayii ürünlerine de ilgiyi artırdı. Ancak Türkiye'yi köşeye sıkıştırabileceği bazı ülkeler ambargo tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Türkiye'nin ise sahaya inmeye hazırlanan projeleri; ambargoların anlamsızlığını açıkça kanıtlıyor.

    BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE
    Türkiye'nin son yıllarda attığı yerli ve milli askeri teknoloji adımları meyvelerini vermeye devam ediyor.

    Son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye, Batılı ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.

    Birçok ülke İHA, SİHA ve TİHA'lara sahip olmak isterken farklı alanlarda da savunma cihazları, füzeler gibi enstrümanlara da talip olmaya başladı.

        BİZİM İÇİN İŞARET FİŞEĞİ
        Aksaray'da gerçekleştirilen Teknofest'te konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Ambargo uygulayan ülkelere ilişkin olarak net yanıt verdi.

        Demir'in açıklamaları şöyle:
        İngiltere'yle iyi bir noktaya gelmiştik. İsveç Finlandiya konusunda bizim ajandamızda çok büyük bir madde yok, bizi kısıtlayan. Orada da onun sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz.

        Genelde bir yumuşama olduğu söylenebilir ama aslında anons edilmiş resmi ambargodan çok ki bazı şirketler bunu bir yavaşlatma geciktirme süreci var. Kendi içinde devam ediyor. Biz ambargo kısmına takılmıyoruz, bakmıyoruz. Çünkü belki her kısıtlama bizim için işaret fişeği anlamı taşıyor.

            DERTLENMEMİZE GEREK YOK
            Buradaki gençlerimizde de de oluşturduğumuz ruh bu. Biz yapabiliriz, verilmeyen herhangi bir ürün veya sistem için çok dertlenmemize gerek yok. Bunu oluşturacak, yapacak kadrolar burada, irade burada, eninde sonunda yaparız. Bazı konularda tecrübemiz eksik olabilir. Onu da yaptıkça tamamlarız.

            YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEZ
            Günün sonunda bu işi başarırız.

            Ambargo ya da yavaşlatma yapan ülkelere mesajımız sürekli şu: Bu sadece iyi görünen ilişkileri bozmaya bazen de bazılarının art niyetlerinin ortaya çıkmasına yol açan bir mecra oluyor. Biz de bu art niyeti ve ilişki seviyesini bir yere not ederiz. Zamanı geldiğinde biz de ona göre davranırız diyoruz ama bu bizi asla yolumuzdan döndürmez.

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