Eski Türkiye rüyası gören ambargoculara rest: Siz vermeyin, biz yaparız

Türkiye, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savumma sanayiinde dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Suriye, Libya, Karabağ ve son olarak Ukrayna sahasında kendi kanıtlayan SİHA'lar, Türkiye'nin ürettiği diğer savunma sanayii ürünlerine de ilgiyi artırdı. Ancak Türkiye'yi köşeye sıkıştırabileceği bazı ülkeler ambargo tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Türkiye'nin ise sahaya inmeye hazırlanan projeleri; ambargoların anlamsızlığını açıkça kanıtlıyor.
BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE
Türkiye'nin son yıllarda attığı yerli ve milli askeri teknoloji adımları meyvelerini vermeye devam ediyor.
Son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye, Batılı ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.
Birçok ülke İHA, SİHA ve TİHA'lara sahip olmak isterken farklı alanlarda da savunma cihazları, füzeler gibi enstrümanlara da talip olmaya başladı.