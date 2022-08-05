Eski Türkiye rüyası gören ambargoculara rest: Siz vermeyin, biz yaparız

YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEZ

Günün sonunda bu işi başarırız.

Ambargo ya da yavaşlatma yapan ülkelere mesajımız sürekli şu: Bu sadece iyi görünen ilişkileri bozmaya bazen de bazılarının art niyetlerinin ortaya çıkmasına yol açan bir mecra oluyor. Biz de bu art niyeti ve ilişki seviyesini bir yere not ederiz. Zamanı geldiğinde biz de ona göre davranırız diyoruz ama bu bizi asla yolumuzdan döndürmez.