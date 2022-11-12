2022-2023 üniversite kayıtları ne zaman? 2022 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar nelerdir?

Üniversite adayları kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tercih sürecinin ardından gözler YKS tercih sonuçlarına ve üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt için ne gerekli? İşte merak edilenler...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.