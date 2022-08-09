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    • Güncel
    • 09.08.2022 09:41
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    • 09.08.2022 09:42
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    7 yıldır bitkisel hayatta olan 15 Temmuz gazisi şehit oldu

    15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu teröristler iktidarı ele geçirmek için milletin silahlarını millete çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara ve meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş, hain girişimi canları pahasına engelledi. Ertesi günlerde Türkiye'nin dört bir yanında 'demokrasi nöbetleri' başladı. Gaziantep'te gerçekleştirilen 'demokrasi nöbeti' sırasında nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet etmesiyle yaralanan ve bitkisel hayata giren Mehmet Alpaslan bugün şehit oldu.

    15 Temmuz gazisi şehit oldu

    FETÖ'cü hainler meşru iktidarı devirebilmek için 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimine kalkıştı. Kalkışmanın ardından milleti sokak ve meydanlara çağıran Başkan Erdoğan liderliğinde, Türkiye hainlere geçit vermedi.

    DEMOKRASİ NÖBETLERİ BAŞLADI
    Darbe teşebbüsü gecesinin ardından ülkenin dört bir yanında demokrasi nöbetleri başladı. Bunlardan biri de Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

    YORGUN MERMİNİN HEDEFİ OLDU
    Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette nereden geldiği belli olmayan bir kurşun 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan'a isabet etti. Kafasından vurulduğu anlaşılan Mehmet Alpaslan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

    EVİNDE ANNESİ BAKIYORDU
    7 ay boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi veren Alpaslan, daha fazla yapılacak bir tedavi olmadığı için evine gönderildi. Evde annesinin baktığı 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan, dün akşam saatlerinde şehit düştü.

    Bilindiği üzere Alpaslan'a daha önce gazilik ünvanı verilmişti.

        7 YIL ÖNCE BİTKİSEL HAYATA GİRMİŞTİ
        Öte yandan Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter yaptığı açıklamada; "15 Temmuz Gazimiz Mehmet Alpaslan 7 yıl önce bitkisel hayata girmişti. Şehit oldu. Naaşı yarın öğlen namazı Hanifi Şireci Camiminden Nizip ilçesi Yeni Yazı köyünde toprağa verilecektir" dedi.

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