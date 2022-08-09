7 yıldır bitkisel hayatta olan 15 Temmuz gazisi şehit oldu

FETÖ'cü hainler meşru iktidarı devirebilmek için 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimine kalkıştı. Kalkışmanın ardından milleti sokak ve meydanlara çağıran Başkan Erdoğan liderliğinde, Türkiye hainlere geçit vermedi.
DEMOKRASİ NÖBETLERİ BAŞLADI
Darbe teşebbüsü gecesinin ardından ülkenin dört bir yanında demokrasi nöbetleri başladı. Bunlardan biri de Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.
YORGUN MERMİNİN HEDEFİ OLDU
Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette nereden geldiği belli olmayan bir kurşun 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan'a isabet etti. Kafasından vurulduğu anlaşılan Mehmet Alpaslan, apar topar hastaneye kaldırıldı.
EVİNDE ANNESİ BAKIYORDU
7 ay boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi veren Alpaslan, daha fazla yapılacak bir tedavi olmadığı için evine gönderildi. Evde annesinin baktığı 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan, dün akşam saatlerinde şehit düştü.
Bilindiği üzere Alpaslan'a daha önce gazilik ünvanı verilmişti.