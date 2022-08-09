7 yıldır bitkisel hayatta olan 15 Temmuz gazisi şehit oldu

FETÖ'cü hainler meşru iktidarı devirebilmek için 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimine kalkıştı. Kalkışmanın ardından milleti sokak ve meydanlara çağıran Başkan Erdoğan liderliğinde, Türkiye hainlere geçit vermedi.

DEMOKRASİ NÖBETLERİ BAŞLADI

Darbe teşebbüsü gecesinin ardından ülkenin dört bir yanında demokrasi nöbetleri başladı. Bunlardan biri de Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

YORGUN MERMİNİN HEDEFİ OLDU

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette nereden geldiği belli olmayan bir kurşun 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan'a isabet etti. Kafasından vurulduğu anlaşılan Mehmet Alpaslan, apar topar hastaneye kaldırıldı.