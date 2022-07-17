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    • 17.07.2022 16:57
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    • 17.07.2022 17:11
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    CHP yandaşı çukur medyasının "Hulusi Akar 15 Temmuz törenine katılmadı" yalanı elinde patladı!

    Son dakika haberi! CHP yandaşı çukur medyasının bir yalanı daha elinde patladı. Milli Savunma Bakanı Hului Akar'ın Saraçhane’deki 15 Temmuz törenine katılmadığını iddia eden CHP yandaşı Cumhuriyet ve TELE1'in yalanları törende yer alanların çektikleri fotoğraflarla deşifre oldu. Öte yandan MSB, FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 24 bin 395 personelin ihraç edildiğini ve 2 bin 567 personelin rütbelerinin geri alındığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çukur medyasının yalanı elinde patladı!

    CHP yandaşı çukur medyasının bir yalanı daha elinde patladı.

    İFTİRA DOLU HABERCİLİK FOTOĞRAFLARLA DEŞİFRE OLDU
    Milli Savunma Bakanı Hului Akar'ın Saraçhane'deki 15 Temmuz törenine katılmadığını iddia eden Cumhuriyet ve TELE1'in yalanları törende yer alanların çektikleri fotoğraflarla deşifre oldu.

    ÇUKUR MEDYASINDA YALANLAR
    Çukur medyasının başını çeken kanallardan TELE1, "Hulusi Akar 15 Temmuz programına katılmadı, MSB tören duyurmadı" ifadelerini kullanırken CHP yandaşı Cumhuriyet ise, "Akar'ın sessizliği, 15 Temmuz törenine gitmedi" diyerek yalan ve iftira haberciliğine imza attı.




        YALAN HABER YAPANLAR CEZALANDIRILSIN
        Sosyal medyada paylaşım yapan isimler CHP yandaşı medyanın cezalandırılmasını istedi.

        MSB'DEN TOKAT GİBİ CEVAP
        Öte yandan MSB'nin 15 Temmuz'la ilgili hiçbir açıklama yapmadığnı iddia eden CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesine bakanlık bugün yaptığı açıklamaya tokat gibi bir cevap verdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekâtlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir." denildi.

            24 BİN 395 FETÖ'CÜ İHRAÇ EDİLDİ 2 BİN 567 PERSONELİN RÜTBESİ SÖKÜLDÜ
            Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapma çabasında olan bazı şahısların Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini belirterek, FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 24 bin 395 personelin ihraç edildiğini ve 2 bin 567 personelin rütbelerinin geri alındığını açıkladı.


            Milli Savunma Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele konusunda yazılı bir açıklama yapıldı. Bakanlığın FETÖ ile mücadelesi hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler aksettirilerek Bakanlık ve TSK'nın hedef alındığı vurgulanan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.

            Açıklamada şunlar kaydedildi:
            "Kendine medyanın her mecrasında yer bulmak, gündeme gelmek, Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapmak çabasında olan bazı şahısların Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini görüyoruz. 15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Bu başarıya kim gölge düşürmek isterse istesin başaramayacak, asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozamayacaktır. Yalan yanlış bilgilerle sorumsuzca yapılan söylem ve eylemlerin kimlerin işine yaradığı, kimlerin neleri perdelemek istediğinin dikkate alınması, iyi değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve gerçekliktir. Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir. FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriterlerle yürütülmekte, devletimizin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır. Nitekim bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır. Son bir yılda ise bin 980 personel ihraç edilmiş, 561 personelin de rütbesi geri alınmıştır. Yani başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir, edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz'da ordu-millet gerçeğini bir kez daha sergileyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, sevgisi, güveni ve duasından güç aldığımız asil milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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