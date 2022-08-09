Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.08.2022 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 09:35
    ABONE OL

    PKK'ya Eren Abluka-3 darbesi! Biri turuncu kategoriden 2 terörist öldürüldü

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-3 Operasyonu kapsamında Batman'da 1'i turuncu kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Turuncu kategorideki terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-3 Operasyonu' kapsamında Batman'ın Yanıkkaya kırsalında, 1'i terörden arananlar listesindeki turuncu kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Ablukla-3 Operasyonu' kapsamında, Batman Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında, 9 Ağustos'ta istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi. İHA ve SİHA destekli jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1'i terör arananlar listesindeki turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    6’lı masada sürpriz aday!
    Haberler Güncel PKK'ya Eren Abluka-3 darbesi! Biri turuncu kategoriden 2 terörist öldürüldü
        SON DAKİKA