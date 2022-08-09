SON DAKİKA | Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı soruşturmasında flaş gelişme! 9 kişi gözaltında

NE OLMUŞTU?

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Alevi Vakıfları Federasyonu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. "Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz" denildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, "Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." dedi.



Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu.