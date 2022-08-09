6'lı masada sürpriz aday! Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Mansur Yavaş!

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Seçime bir yıldan az süre kaldı ama hâlâ 6'lı masanın adayı belli değil. Hâlâ o mu olacak bu mu olacak tartışması sürüyor. Gerekçeleri de hazır; isim açıklanırsa yıpranır ya da ismin açıklanmasıyla gündem değişir. Her iki gerekçe de gerçekçi bulunmuyor.
Bulunmuyor, çünkü işin içinde başka bir hesap var.
O hesabın bir ucunda Ekrem İmamoğlu, diğer ucunda da Abdullah Gül'ün olduğu söyleniyor.
Bu iki isim de henüz devreden çıkmış değil. Ama asıl ilginç olan unutulduğu sanılan Gül isminin ara ara ısıtılması. Bırakın birilerini bizzat Gül'ün kendisi bunu çok istiyor ki arada bir siyasi piyasaya çıkıp konuşuyor. Öyle olmasaydı, dünya Rusya- Ukrayna Savaşı'nın, Tayvan'daki siyasi gerilimin nelere yol açacağını kara kara düşünürken, eski "dindar" bir cumhurbaşkanına 28 Şubat ruhuyla şu soru sorulmazdı: "Dinin siyasette araçsallaştırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?"
O da "duayen" bir siyasetçi olarak şu cevabı vermezdi:
"Partinizi bir din partisi gibi sunmaya başlarsanız bütün bu yanlışlıklar, noksanlıklar sonunda dine atfedilir. Bu çok tehlikeli bir durum."
Bunu söyleyen, eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olması istenmeyen biri... Dahası, o söyleşide muhalefetin sığındığı en büyük argüman olan "ekonomi ve liyakat" gibi kendilerinin hiçbir koşulda uymadığı bir gündemi ballandıra ballandıra anlatıyor ama nedense dünyaya nefes aldıran "tahıl koridoru"na hiç değinmiyor.