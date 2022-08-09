6'lı masada sürpriz aday! Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Mansur Yavaş!



O da "duayen" bir siyasetçi olarak şu cevabı vermezdi:

"Partinizi bir din partisi gibi sunmaya başlarsanız bütün bu yanlışlıklar, noksanlıklar sonunda dine atfedilir. Bu çok tehlikeli bir durum."

Bunu söyleyen, eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olması istenmeyen biri... Dahası, o söyleşide muhalefetin sığındığı en büyük argüman olan "ekonomi ve liyakat" gibi kendilerinin hiçbir koşulda uymadığı bir gündemi ballandıra ballandıra anlatıyor ama nedense dünyaya nefes aldıran "tahıl koridoru"na hiç değinmiyor.