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    • 01.08.2022 10:33
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    • 01.08.2022 10:33
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    CHP - İYİ Parti hattında gerilim! Anket oyunları kriz çıkardı... Kemal Kılıçdaroğlu aynı kozu kullanacak

    Yuvarlak masada oyunlar bitmiyor... Daha önce CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan savaş artık CHP ve İYİ Parti arasında yaşanmaya başlıyor... Kemal Kılıçdaroğlu HDP kozunu kullanması sonrası Meral Akşener ise anket oyunlarıyla CHP seçmenini yanına çekmeye çalışıyor. Kulislerden gelen son bombalara göre CHP'nin İYİ Parti tarafından yapılan anket oyunlarından rahatsızlık duyduğu ve krizin an meselesi olduğu öğrenildi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'i kendi silahıyla vuracak. Kılıçdaroğlu'nun bazı anket şirketleriyle anlaştığı ve adını ön plana çıkararak 6'lı masaya yaptırdığı anketleri sunacağı kulislere yansıdı. İşte CHP-İP hattındaki son oyunlar...

    takvim.com.tr
    CHP - İYİ Parti hattında gerilim! Anket oyunları kriz çıkardı... Kemal Kılıçdaroğlu aynı kozu kullanacak

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için topladığı 6+1'li masada yeni cepheler açılıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez toplanmasına rağmen henüz aday konusunu netleştiremezken krizlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaroğlu 'bir dönem daha devam etmeliler' diyerek CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstünü çizip HDP ve genel başkan yardımcılarının açıklamaları ile adaylık hamleleri yaparken İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duruyor.

    Masanın dışarıdan ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı veto edip Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın mesajlar verirken Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na anket oyunları ile 'ben buradayım' mesajı verdi.

    KILIÇDAROĞLU - AKŞENER SAVAŞI
    Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde yeni savaşın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında yaşanacağını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise pusuda beklediğini yazmıştı. Gelen son kulis bilgileri de benzer doğrultuda...

    CHP İYİ PARTİNİN ANKET OYUNLARINDAN RAHATSIZ
    İYİ Parti'nin anket oyunlarıyla oy oranını yüksek göstermesi CHP'yi de rahatsız etti.

    Parti tabanı ve il örgütleri durum karşısında moral kaybı yaşadıklarını CHP yönetimine iletirken partinin etkili isimleri tarafından kulislerde İYİ Partinin son dönemde CHP tabanına yönelik söylemler içinde olmasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor.

    CHP'li vekillerin İYİ Partinin "İttifakta birinci parti oluyoruz" şeklindeki ifadelerinden de rahatsız oldukları ve yakında iki parti arasında büyük bir kriz çıkabileceği konuşuluyor.

    KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KULLANACAKLAR
    İYİ Parti'nin anketlerle yüksek gösterilen 'oy' kozunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanarak Meral Akşener lehine 'adaylık' hamlesi yapacağı düşünülüyor.

        ANKET OYUNLARININ ARKASINDAKİ İSİM
        Geçtiğimiz günlerde muhalif gazeteci Sabahattin Önkibar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldukça yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını açıklamıştı.

        KORAY AYDIN DA İŞİN İÇİNDE
        Kulislere yansıyan bilgiye göre Dikbayır'ın yanı sıra anket oyunlarında etkili olan bir diğer ismin Koray Aydın olduğu öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi işler başkanı görevine getirilen Koray Aydın arka planda anket oyunlarını organize ediyor.

        İYİ Parti'deki anket oyunlarının arkasındaki isimle ilgili Aydınlık Yazarı İsmet Özçelik de bir yazı kaleme aldı. Özçelik CHP'li Parti Meclisi üyesi ile konuştuğunu belirterek, "Bu işleri kim organize etmişti? Biraz zorladım, isim vermedi. Ama tarif etti: "Geçen aylarda görevi değişti. Partide çok tartışılan bir isim. Kritik işler onun başının altından çıkıyor." Kim olduğunu tam çıkaramadım. Ama tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU DA ANKET OYUNUNA BAŞLAYACAK
        Kulislere yansıyan diğer bir bilgi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye aynı taktikle meydan okumaya hazırlandığı.

        YAPTIRDIĞI ANKETLERİ MASADA KOZ OLARAK KULLANACAK
        Yapılacak anketlerin 6'lının cumhurbaşkanı adayına karar vereceği bilinirken Kılıçdaroğlu'nun adaya karar verilek 6'lı masa toplantısı öncesi özel bir anket yaptıracağı öğrenildi.

        Kılıçdaroğlu'nun en az iki şirketle anlaşarak ülke genelinde 81 ili kapsayan kapsamlı bir anket yaptıracağı ve bu şirketlere para akıtarak adını ön plana çıkaracağı konuşuluyor.

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