CHP - İYİ Parti hattında gerilim! Anket oyunları kriz çıkardı... Kemal Kılıçdaroğlu aynı kozu kullanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için topladığı 6+1'li masada yeni cepheler açılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez toplanmasına rağmen henüz aday konusunu netleştiremezken krizlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaroğlu 'bir dönem daha devam etmeliler' diyerek CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstünü çizip HDP ve genel başkan yardımcılarının açıklamaları ile adaylık hamleleri yaparken İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duruyor.
Masanın dışarıdan ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı veto edip Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın mesajlar verirken Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na anket oyunları ile 'ben buradayım' mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU - AKŞENER SAVAŞI
Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde yeni savaşın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında yaşanacağını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise pusuda beklediğini yazmıştı. Gelen son kulis bilgileri de benzer doğrultuda...
CHP İYİ PARTİNİN ANKET OYUNLARINDAN RAHATSIZ
İYİ Parti'nin anket oyunlarıyla oy oranını yüksek göstermesi CHP'yi de rahatsız etti.
Parti tabanı ve il örgütleri durum karşısında moral kaybı yaşadıklarını CHP yönetimine iletirken partinin etkili isimleri tarafından kulislerde İYİ Partinin son dönemde CHP tabanına yönelik söylemler içinde olmasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor.
CHP'li vekillerin İYİ Partinin "İttifakta birinci parti oluyoruz" şeklindeki ifadelerinden de rahatsız oldukları ve yakında iki parti arasında büyük bir kriz çıkabileceği konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KULLANACAKLAR
İYİ Parti'nin anketlerle yüksek gösterilen 'oy' kozunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanarak Meral Akşener lehine 'adaylık' hamlesi yapacağı düşünülüyor.