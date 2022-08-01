CHP - İYİ Parti hattında gerilim! Anket oyunları kriz çıkardı... Kemal Kılıçdaroğlu aynı kozu kullanacak

ANKET OYUNLARININ ARKASINDAKİ İSİM

Geçtiğimiz günlerde muhalif gazeteci Sabahattin Önkibar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldukça yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını açıklamıştı.

KORAY AYDIN DA İŞİN İÇİNDE

Kulislere yansıyan bilgiye göre Dikbayır'ın yanı sıra anket oyunlarında etkili olan bir diğer ismin Koray Aydın olduğu öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi işler başkanı görevine getirilen Koray Aydın arka planda anket oyunlarını organize ediyor.

İYİ Parti'deki anket oyunlarının arkasındaki isimle ilgili Aydınlık Yazarı İsmet Özçelik de bir yazı kaleme aldı. Özçelik CHP'li Parti Meclisi üyesi ile konuştuğunu belirterek, "Bu işleri kim organize etmişti? Biraz zorladım, isim vermedi. Ama tarif etti: "Geçen aylarda görevi değişti. Partide çok tartışılan bir isim. Kritik işler onun başının altından çıkıyor." Kim olduğunu tam çıkaramadım. Ama tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.