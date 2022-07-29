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    • Güncel
    • 29.07.2022 22:15
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    • 29.07.2022 22:33
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    CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce henüz bir aday çıkaramayan 6'lı masayı tiye aldı!

    6 benzemezde adaylık krizi sürmeye devam ediyor. Henüz bir aday ortaya çıkmazken, CHP'den ayrılarak Memleket Partisi kuran Muharrem İnce 6'lı masayı tiye aldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ziyarette bulunanan İnce yaptığı basın açıklamasında "Bakın size bir teklifim var" diyerek, "Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi." ifadelerini kullandı.

    İnce 6’lı masayı tiye aldı

    CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Mersin'in Erdemli ilçesine ziyarette bulundu.

    Burada basın açıklaması yapan İnce, adaylık bilmecesinin devam ettiği Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.



    "6'LI MASANIN ADAYI OLAYIM"
    Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu vurgulayan İnce, 6'lı masaya seslenerek "Bakın size bir teklifim var" dedi. İnce, "Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi." ifadelerini kullandı.



    "BAŞKA YERLERE OY VERMEYECEKSİNİZ"
    Muharrem İnce, adaylık şartlarını ise şöyle sıraladı:
    "Bir, partilerinize hazineden gelecek olan parayı kampanyada harcayacaksınız. Kasada tutup kurultay kazanmak için harcamayacaksınız. İkincisi benim afişlerimi asacaksınız sokaklara. Kendi afişlerinizi asmayacaksınız parti başkanı olarak. Parti başkanının afişi asılmaz. Cumhurbaşkanı adayının afiş asılır. Üçüncüsü 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakıp sonra seçim gecesi 'neredeydin?' diye trollerine saldırtmayacaksın. Namuslu olacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. iftira atmayacaksınız, sisteminiz çökmesine rağmen, 12 bin sandığı boş tutmanıza rağmen sanki sandıkları cumhurbaşkanı adayı koruyacakmış gibi kimseye iftira atmayacaksınız. Bir tane daha söylüyorum, sandığa gittiniz mi, cumhurbaşkanı adayınıza oy vereceksiniz. Başka yerlere oy vermeyeceksiniz."


    DAHA ÖNCEDE 6'LI MASAYI BOMBALAMIŞTI
    Muharrem İnce daha öncede 6'lı masayı topa tutmuştu. İnce'nin açıklamaları şu şekildeydi;



        ÇELİŞKİ VE ANLAŞMAZLIKLAR VAR
        "İstanbul Sözleşmesi ne olacak? CHP diyor ki 'imzalayacağız.' Temel Karamollaoğlu diyor ki 'İyi ki çıktık.' Peki ne olacak? Ali Babacan dedi ki, 'Ergenekon'u yeniden açacağız.' Onu der demez sabahleyin Kılıçdaroğlu, rahmetli Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Şimdi Ergenekon yeniden açılacak mı? Kılıçdaroğlu ziyaretlere devam mı edecek? 'Kamulaştıracağız' dedi birisi, öbürü dedi ki 'öyle kolay değil.' Kamulaştıracaklar mı, kamulaştırmayacaklar mı? Mülteciler, biri 'göndereceğiz' diyor. Öbürü 'o kadar kolay değil' diyor.



        KAFALARI KARIŞIK NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR
        Mesela bir başka konu. Eğitimi ne yapacaklar? Tarikatlara bırakacaklar mı? Laik ve bilimsel eğitime devam mı edecekler? Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar.



        "HÜKÜMET O GÜN DÜŞER"
        Mesela, Libya Tezkeresinde CHP 'hayır' verdi. İYİ Parti 'evet' verdi. Seneye yine var Libya Tezkeresi. Biri 'evet', biri 'hayır' verirse hükümet o gün düşer."

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        İnce 6’lı masayı tiye aldı
        Haberler Güncel CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce henüz bir aday çıkaramayan 6'lı masayı tiye aldı!
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