CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce henüz bir aday çıkaramayan 6'lı masayı tiye aldı!





"BAŞKA YERLERE OY VERMEYECEKSİNİZ"

Muharrem İnce, adaylık şartlarını ise şöyle sıraladı:

"Bir, partilerinize hazineden gelecek olan parayı kampanyada harcayacaksınız. Kasada tutup kurultay kazanmak için harcamayacaksınız. İkincisi benim afişlerimi asacaksınız sokaklara. Kendi afişlerinizi asmayacaksınız parti başkanı olarak. Parti başkanının afişi asılmaz. Cumhurbaşkanı adayının afiş asılır. Üçüncüsü 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakıp sonra seçim gecesi 'neredeydin?' diye trollerine saldırtmayacaksın. Namuslu olacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. iftira atmayacaksınız, sisteminiz çökmesine rağmen, 12 bin sandığı boş tutmanıza rağmen sanki sandıkları cumhurbaşkanı adayı koruyacakmış gibi kimseye iftira atmayacaksınız. Bir tane daha söylüyorum, sandığa gittiniz mi, cumhurbaşkanı adayınıza oy vereceksiniz. Başka yerlere oy vermeyeceksiniz."



DAHA ÖNCEDE 6'LI MASAYI BOMBALAMIŞTI

Muharrem İnce daha öncede 6'lı masayı topa tutmuştu. İnce'nin açıklamaları şu şekildeydi;