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    • Güncel
    • 06.08.2022 10:48
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    • 06.08.2022 11:23
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    Hem itiraf hem açık pazarlık! HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lıya mesaj: Uzlaşamazsak...

    Muhalefetin adaylık bilmecesi artık açık bir pazarlığa dönüştü. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar CHP'nin kanalı TELE1'den 6'lı masaya mesaj gönderdi. Mithat Sancar 6'lı masa ile temas halinde olduklarını belirterek "Uzlaşabilirsek ortak aday fikri bizim birinci seçeneğimizdir. Uzlaşamazsak önümüzdeki en önemli seçenek kendi adayımızla seçime katılmaktır." dedi.

    takvim.com.tr
    Mito’dan hem itiraf hem pazarlık!

    Muhalefetin adaylık savaşı artık açık bir pazarlığa dönüştü

    Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.

    MİTHAT SANCAR'DAN 6'LI İTİRAFI
    HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden sık sık 6'lıya gönderdiği mesajlar bilinirken PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar 6'lı masa ile ilgili flaş bir itirafta masaya gözdağı verdi.

    "TEMASIMIZ VAR GÖRÜŞÜYORUZ"
    Geçtiğimiz gün CHP'nin kanalı TELE1'e katılan Mithat Sancar 6'lı masa ile olan temaslarını itiraf ederken uzlaşma durumunda ortak adayı destekleyeceklerini aksi halde kendi adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı.

    Sancar şunları söyledi;

    "UZLAŞAMAZSAK ADAY ÇIKARIRIZ"
    "6'lı masayla temasımız var. Heyetlerimiz görüşüyor. Biz açık politika yürütüyoruz. Uzlaşabilirsek ortak aday fikri bizim birinci seçeneğimizdir. Uzlaşamazsak önümüzdeki en önemli seçenek kendi adayımızla seçime katılmaktır."

        HDP AKŞENER VE YAVAŞ'IN ÜSTÜNÜ ÇİZMİŞTİ
        Takvim.com.tr daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile adaylık pazarlığı içinde olduğunu yazmıştı.

        Öte yandan HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti. Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " demişti.

        MASA DEVRİLECEK Mİ?
        6'lı masanın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girmesi ive HDP'nin açık pazarlıklar yapması masayı devirecek cinsten... Kılıçdaroğlu'nun adaylık için hamleleri peş peşe gelirken Meral Akşener'in yeni hamlesi ne olacak? Diğer masa üyeleri nasıl bir tavır alacak? Süreç hızla ilerliyor...

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