Hem itiraf hem açık pazarlık! HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lıya mesaj: Uzlaşamazsak...

Muhalefetin adaylık savaşı artık açık bir pazarlığa dönüştü

Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.

MİTHAT SANCAR'DAN 6'LI İTİRAFI

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden sık sık 6'lıya gönderdiği mesajlar bilinirken PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar 6'lı masa ile ilgili flaş bir itirafta masaya gözdağı verdi.