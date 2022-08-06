Hem itiraf hem açık pazarlık! HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lıya mesaj: Uzlaşamazsak...

Muhalefetin adaylık savaşı artık açık bir pazarlığa dönüştü
Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.
MİTHAT SANCAR'DAN 6'LI İTİRAFI
HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden sık sık 6'lıya gönderdiği mesajlar bilinirken PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar 6'lı masa ile ilgili flaş bir itirafta masaya gözdağı verdi.
"TEMASIMIZ VAR GÖRÜŞÜYORUZ"
Geçtiğimiz gün CHP'nin kanalı TELE1'e katılan Mithat Sancar 6'lı masa ile olan temaslarını itiraf ederken uzlaşma durumunda ortak adayı destekleyeceklerini aksi halde kendi adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı.
Sancar şunları söyledi;
"UZLAŞAMAZSAK ADAY ÇIKARIRIZ"
"6'lı masayla temasımız var. Heyetlerimiz görüşüyor. Biz açık politika yürütüyoruz. Uzlaşabilirsek ortak aday fikri bizim birinci seçeneğimizdir. Uzlaşamazsak önümüzdeki en önemli seçenek kendi adayımızla seçime katılmaktır."