Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK'dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet'ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK'dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet'ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

SGK tarafından18-26 yaş arasına 48 bin TL ödeme yapılacak. Bunu duyanlar ise konu hakkında araştırmalara başladı. Ödemeden faydalanmak için tek şart bulunuyor. Evlilik hayali kuran gençlere yapılacak olan destek ödemesi için SSK'lı olarak dul ve yetim aylığı almak gerekiyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
09.08.2022 08:54 - Son Güncelleme: 09.08.2022 08:54
18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK’dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet’ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

Evlenecek gençlere çeyiz desteği sayesinde önemli katkılar sunuluyor. Destek paketiyle 27 yaşını doldurmamış gençler için evlenme ödeneği desteği sunuluyor. Kurum tarafından özellikle dul ve yetim aylığı alan gençlere evlenmeleri durumunda ciddi destekler yapılıyor. SGK tarafından dul ve yetim aylığı alan gençlere geriye dönük yılllar da göz önünde bulundurularak 48 bin TL ödeme yapılacağı beliritldi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK’dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet’ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

Bu ödenekten yalnızca SSK ya da Emekli Sandığı'ndan maaş alanlar değil de Bağ-Kurlular da faydalanabiliyor. Maaşın tam 24 katı hesaplara yatırılıyor.

18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK’dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet’ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

NASIL BAŞVURULUR?

SGK sosyal medya hesabından evlenecek gençlere bu destekten yararlanmaları çağrısında bulundu. Kurum, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor.

18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK’dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet’ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

EVLENME ÖDENEĞİ NE KADAR?

Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, 4C sigorta kolundan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.

18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK’dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet’ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

SGK EVLİLİK YARDIMI NEDİR?

Evlilik yardımında herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. İkramiye hakkı bulunanlar ilk evliliğini 45 yaşında da yapsa bu hakkından rahatça faydalanabilir.

SON DAKİKA