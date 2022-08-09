18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK’dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet’ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

Evlenecek gençlere çeyiz desteği sayesinde önemli katkılar sunuluyor. Destek paketiyle 27 yaşını doldurmamış gençler için evlenme ödeneği desteği sunuluyor. Kurum tarafından özellikle dul ve yetim aylığı alan gençlere evlenmeleri durumunda ciddi destekler yapılıyor. SGK tarafından dul ve yetim aylığı alan gençlere geriye dönük yılllar da göz önünde bulundurularak 48 bin TL ödeme yapılacağı beliritldi. İşte konu hakkında tüm detaylar...