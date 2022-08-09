18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK'dan evlenecek gençlere müjde! Tek şartla e-devlet'ten başvurun! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!
SGK tarafından18-26 yaş arasına 48 bin TL ödeme yapılacak. Bunu duyanlar ise konu hakkında araştırmalara başladı. Ödemeden faydalanmak için tek şart bulunuyor. Evlilik hayali kuran gençlere yapılacak olan destek ödemesi için SSK'lı olarak dul ve yetim aylığı almak gerekiyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
09.08.2022 08:54 - Son Güncelleme: 09.08.2022 08:54
Evlenecek gençlere çeyiz desteği sayesinde önemli katkılar sunuluyor. Destek paketiyle 27 yaşını doldurmamış gençler için evlenme ödeneği desteği sunuluyor. Kurum tarafından özellikle dul ve yetim aylığı alan gençlere evlenmeleri durumunda ciddi destekler yapılıyor. SGK tarafından dul ve yetim aylığı alan gençlere geriye dönük yılllar da göz önünde bulundurularak 48 bin TL ödeme yapılacağı beliritldi. İşte konu hakkında tüm detaylar...
NASIL BAŞVURULUR?
SGK sosyal medya hesabından evlenecek gençlere bu destekten yararlanmaları çağrısında bulundu. Kurum, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor.