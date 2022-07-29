Adaylık savaşında İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bel altı darbeler! Sünniliğini neden ön plana çıkarıyor?

Çok değil birkaç gün önce İmamoğlu, Habertürk televizyonunda uzun uzun az tatil yaptığından yakındı, neden "temel atmama" törenleri yaptığını anlattı. Sürekli seçim kaybeden, lider yetiştirmekte çaresiz bir sosyoloji olmasa, eminim bir siyasi aktör olarak kimse dönüp yüzüne bakmaz. Ortada bir ideolojik eksen ve siyasi perspektifi olmadığı için de bir yerden girip başka bir yerden çıkabiliyor. Tam bir "post truth" siyasetçi profili...

Yaptığı ses getiren bir icraat olmadığı için de sözü eninde sonunda yenilenen İstanbul seçimlerine getiriyor. Fakat öyle bir siyasi dil kullanıyor ki, insan ister istemez; "Bunu ancak Gladyo'nun yerli ayağı yapar" diye düşünmeden edemiyor. Tıpkı sevgili Salih Tuna'nın dediği gibi, hiç bağlamı yokken bakın ne diyor: