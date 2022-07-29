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    • 29.07.2022 16:39
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    • 29.07.2022 16:51
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    Kılıçdaroğlu'na çekilen “Alevi” operasyonunun arkasında İmamoğlu mu vardı?

    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında adaylık savaşı bel altı darbelerle devam ediyor. İmamoğlu’cu medya da artık vitesi artırdı ve durumu mezhepçiliğe kadar getirdi. Öyle ki CHP medyası dediğimiz medyanın İmamoğlu’nu destekleyen kısmı Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğini yeniden dillendirmeye başladı. Ardından İmamoğlu’nun durduk yere ‘Sünniyim’ demesi ise operasyonu gözler önüne serdi. Peki Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğinin ortaya atılmasının nedeni İmamoğlu’na zemin hazırlamak mı? İmamoğlu "Sünni'yim" diyerek Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını adaylık için sorun görenlere, "Ben buradayım" sinyali mi veriyor?

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    “Alevi” operasyonunun arkasında İmamoğlu mu vardı?

    6'lı masa 2023 seçimleri için adayını henüz açıklamamışken adaylıkta ismi geçenlerin bir takım oyunlarına şahit oluyor. Biliyorsunuz 6'lı masa kurulduğu günden itibaren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi adaylıkta çokça anılıyor.

    Ancak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimi istemiyor. Hatta Ramazan Bayramı'nda İmamoğlu'nun aday edasıyla yaptığı Karadeniz turu yönetimin hiç hoşuna gitmemişti.

    İmamoğlu'nun Karadeniz turunun hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri iki isim arasında adaylık savaşlarını gözler önüne sermişti.

    Öte yandan CHP yandaşı olarak bilinen medya bir anda Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmeye başladı. Sözcü'sünden TELE 1'ine kadar CHP medyası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirir, İmamoğlu'na destek verir oldular.

    İMAMOĞLU'NDAN SUBLİMİNAL MESAJLAR: ALEVİLİK-SÜNNİLİK TARTIŞMASI
    Bu süreçte yönetimden belki de baskı yiyen İmamoğlu "aday olmayacağım" anlamına gelen açıklamalar yapsa da alttan alta çalışmalarına devam ettiği fark ediliyor.

    Buna en net örnek Alevilik- Sünnilik tartışması.

    Geçtiğimiz aylarda TİP'li Ahmet Şık'tan bir anda "Kılıçdaroğlu Alevi aday olsa bile oy alamaz" açıklaması geldi.

    Onun hemen ardından İmamoğlu'nu aday yapmak isteyen İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 'Alevi kimliği Sünniler için endişe' dedi.

        İMAMOĞLU'CU MEDYA İŞ BAŞINDA
        Tam 'Alevilik' üzerinden yapılan adaylık tartışmaları duruldu derken TELE 1'de Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu aday olursa Alevi kimliğinden yıkıcı kampanya yürütecekler..." dedi.

        Bu açıklamanın hemen ardından ise İmamoğlu, Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında hiç konuyla alakası olmadığı halde "Sünni bir ailenin çocuğuyum" dedi.

        İmamoğlu'nun durduk yere Sünniliğini göze sokması Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını adaylık için sorun görenlere, "Ben buradayım" sinyali olarak değerlendirildi.

        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İyi de İmamoğlu siyasi bir meseleyi konuşurken neden, "Sünni bir ailenin çocuğuyum" deme gereği duyar? Bunu söylemeden derdini anlatamıyor mu?" dedi.

        Övür şunları yazdı:
        O kadar açık ki, bir hesabı var ve o hesabıyla ilgili "mezhepçi" bir çıkış yapmaktan çekinmiyor, açık açık Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor.
        Çünkü hâlâ aklı fikri o makamda. Hâlâ o makama kendisinin gideceğini düşünüyor ve her yolu mübah görüyor. Bunu fonladığı medyanın ve ona destek veren yazarların yazdıklarında görmek mümkün. Aylardır o medya ısrarla kendi genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğiyle seçimi kazanamayacağını yazıp duruyor.
        Bugünlerde sesleri pek çıkmıyor ama herhalde İmamoğlu'nun "Sünni bir ailenin çocuğu" olduğunu söylemesi onları da harekete geçirecek. Daha rezil operasyonlar görürsek hiç şaşırmayalım.

            KENDİSİNİ KILIÇDAROĞLU'NUN YEDEĞİ OLARAK KONUMLANDIRMAK İSTİYOR
            İmamoğlu'nun Sünnilik çıkışını köşesine taşıyan bir diğer isim ise Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin.

            Şahin, İmamoğlu'nun subliminal mesajlar verdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

            Çok değil, siyasetten azıcık anlayan herkes İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamının Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir "Pazarlığa hazırım" mesajı olduğunu anlar. Neyin pazarlığı mı? Tabii ki CHP Genel Başkanlığı'nın.

            Cumhurbaşkanı adaylığı umudu artık Kaf Dağı'nın arkasında bile değil. 2024'te İstanbul'a yeniden aday gösterilme ihtimali her geçen gün azalıyor. İmamoğlu'na yeniden rüzgârı arkasına alacağı bir post lazım. O post eylül ayında büyük ihtimalle boşalacak CHP Genel Başkanlığı'ndan başka bir yer olamaz.

            Zaten söylediği her sözde aslında oraya vurgu yapıyor. Kendisini Kılıçdaroğlu'nun yedeği, veliahtı gibi konumlandırmaya çalışıyor. Türkiye genelinde 300 civarında belediyeye her türlü desteği verdiğini söyleyerek ulusal siyaset yaptığı imasında bulunmalar. Durup dururken kendisinin "Sünni" olduğunu ısrarla hatırlatmalar. Bunlar hep subliminal mesajlar.

            ADAYLIK SAVAŞINDA DAHA ÇOK OYUNLAR GÖRECEĞİZ
            6'lı masanın adayının eşgali bile henüz belirememişken Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bu tarz bel altı darbeleri daha çok göreceğiz gibi görünüyor.
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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'na çekilen “Alevi” operasyonunun arkasında İmamoğlu mu vardı?
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