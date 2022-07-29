Kılıçdaroğlu'na çekilen “Alevi” operasyonunun arkasında İmamoğlu mu vardı?

6'lı masa 2023 seçimleri için adayını henüz açıklamamışken adaylıkta ismi geçenlerin bir takım oyunlarına şahit oluyor. Biliyorsunuz 6'lı masa kurulduğu günden itibaren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi adaylıkta çokça anılıyor.
Ancak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimi istemiyor. Hatta Ramazan Bayramı'nda İmamoğlu'nun aday edasıyla yaptığı Karadeniz turu yönetimin hiç hoşuna gitmemişti.
İmamoğlu'nun Karadeniz turunun hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri iki isim arasında adaylık savaşlarını gözler önüne sermişti.
Öte yandan CHP yandaşı olarak bilinen medya bir anda Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmeye başladı. Sözcü'sünden TELE 1'ine kadar CHP medyası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirir, İmamoğlu'na destek verir oldular.
İMAMOĞLU'NDAN SUBLİMİNAL MESAJLAR: ALEVİLİK-SÜNNİLİK TARTIŞMASI
Bu süreçte yönetimden belki de baskı yiyen İmamoğlu "aday olmayacağım" anlamına gelen açıklamalar yapsa da alttan alta çalışmalarına devam ettiği fark ediliyor.
Buna en net örnek Alevilik- Sünnilik tartışması.
Geçtiğimiz aylarda TİP'li Ahmet Şık'tan bir anda "Kılıçdaroğlu Alevi aday olsa bile oy alamaz" açıklaması geldi.
Onun hemen ardından İmamoğlu'nu aday yapmak isteyen İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 'Alevi kimliği Sünniler için endişe' dedi.