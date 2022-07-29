Kılıçdaroğlu'na çekilen “Alevi” operasyonunun arkasında İmamoğlu mu vardı?

İMAMOĞLU'NDAN SUBLİMİNAL MESAJLAR: ALEVİLİK-SÜNNİLİK TARTIŞMASI

Bu süreçte yönetimden belki de baskı yiyen İmamoğlu "aday olmayacağım" anlamına gelen açıklamalar yapsa da alttan alta çalışmalarına devam ettiği fark ediliyor.

Buna en net örnek Alevilik- Sünnilik tartışması.

Geçtiğimiz aylarda TİP'li Ahmet Şık'tan bir anda "Kılıçdaroğlu Alevi aday olsa bile oy alamaz" açıklaması geldi.

Onun hemen ardından İmamoğlu'nu aday yapmak isteyen İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 'Alevi kimliği Sünniler için endişe' dedi.