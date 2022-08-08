"Tayyip dedemi görmek istiyorum" demişti! Başkan Erdoğan ile görüşen cam kemik hastası Hira'nın hayali gerçek oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan Metin ve Aysel Cinali çiftinin tek çocukları olan Hira, 2020 yılında kentte düzenlenen bir mitingde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemiş ancak göremediği için üzülüp ağlamıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN HİRA'NIN MUTLULUĞU
Koronavirüs salgını sürecinde de bu hayali gerçekleşmeyen Hira, bugün Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi.
Hayali gerçekleşen Hira'nın mutluluğu yüzünden okundu.
2020'DE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan'ı göremediği için çok üzüldüğünü anlatan Hira, "Bugün onu göremedim. Göremediğim için de ağladım, çok üzüldüm. Eve gelene kadar ağladım. Ben çok ağladım, şu an hala ağlayacak durumdayım. Çok üzüldüm seni göremeyince." demişti.
"DOĞUŞTAN BERİ ONU GÖRMEYİ İSTİYORUM"
Onu başka çocuklarla birlikte gördüğünde kıskandığını söyleyen Hira, "Doğuştan beri onu görmeyi istiyorum. Televizyonlarda onu çocuklarla birlikte görünce kıskanıyorum, itiraf ediyorum ki kıskanıyorum. Onu görmek ve ona bir kere sarılmak istiyorum. Günlüğüme yazı yazdırmak istiyorum. Küçük günlüğümde onun da bir sayfası var. Lütfen ona ulaşmak istiyorum. Bugün benim doğum günümdü. Kendisine ulaşmış olsaydım en güzel doğum günü hediyesi olacaktı bana." ifadelerini kullanmıştı.