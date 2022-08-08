"Tayyip dedemi görmek istiyorum" demişti! Başkan Erdoğan ile görüşen cam kemik hastası Hira'nın hayali gerçek oldu





2020'DE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan'ı göremediği için çok üzüldüğünü anlatan Hira, "Bugün onu göremedim. Göremediğim için de ağladım, çok üzüldüm. Eve gelene kadar ağladım. Ben çok ağladım, şu an hala ağlayacak durumdayım. Çok üzüldüm seni göremeyince." demişti.

"DOĞUŞTAN BERİ ONU GÖRMEYİ İSTİYORUM"

Onu başka çocuklarla birlikte gördüğünde kıskandığını söyleyen Hira, "Doğuştan beri onu görmeyi istiyorum. Televizyonlarda onu çocuklarla birlikte görünce kıskanıyorum, itiraf ediyorum ki kıskanıyorum. Onu görmek ve ona bir kere sarılmak istiyorum. Günlüğüme yazı yazdırmak istiyorum. Küçük günlüğümde onun da bir sayfası var. Lütfen ona ulaşmak istiyorum. Bugün benim doğum günümdü. Kendisine ulaşmış olsaydım en güzel doğum günü hediyesi olacaktı bana." ifadelerini kullanmıştı.