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    • Güncel
    • 08.08.2022 19:08
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    • 08.08.2022 19:17
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    "Tayyip dedemi görmek istiyorum" demişti! Başkan Erdoğan ile görüşen cam kemik hastası Hira'nın hayali gerçek oldu

    Geçtiğimiz yıllarda Düzce'de katıldığı mitingde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen fakat göremediği için üzülüp ağlayan cam kemik hastası 13 yaşındaki Hira Cinali'nin hayali gerçek oldu. Başkan Erdoğan, Hira ve ailesini kabul etti.

    Hira’nın hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan...

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan Metin ve Aysel Cinali çiftinin tek çocukları olan Hira, 2020 yılında kentte düzenlenen bir mitingde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemiş ancak göremediği için üzülüp ağlamıştı.



    BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN HİRA'NIN MUTLULUĞU
    Koronavirüs salgını sürecinde de bu hayali gerçekleşmeyen Hira, bugün Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi.

    Hayali gerçekleşen Hira'nın mutluluğu yüzünden okundu.



    2020'DE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
    Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan'ı göremediği için çok üzüldüğünü anlatan Hira, "Bugün onu göremedim. Göremediğim için de ağladım, çok üzüldüm. Eve gelene kadar ağladım. Ben çok ağladım, şu an hala ağlayacak durumdayım. Çok üzüldüm seni göremeyince." demişti.

    "DOĞUŞTAN BERİ ONU GÖRMEYİ İSTİYORUM"
    Onu başka çocuklarla birlikte gördüğünde kıskandığını söyleyen Hira, "Doğuştan beri onu görmeyi istiyorum. Televizyonlarda onu çocuklarla birlikte görünce kıskanıyorum, itiraf ediyorum ki kıskanıyorum. Onu görmek ve ona bir kere sarılmak istiyorum. Günlüğüme yazı yazdırmak istiyorum. Küçük günlüğümde onun da bir sayfası var. Lütfen ona ulaşmak istiyorum. Bugün benim doğum günümdü. Kendisine ulaşmış olsaydım en güzel doğum günü hediyesi olacaktı bana." ifadelerini kullanmıştı.



        "ÜÇ HAYALİM VAR" DEDİ , İSTEKLERİNİ SIRALADI
        Hayatta sadece üç hayal üzerine yoğunlaştığını vurgulayan Hira, isteklerini şu şekilde sıralamıştı:

        "Üç hayalim var: Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhurbaşkanımız ve benim Tayyip dedemi görebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, sesini duyabilmek. En son hayalim ise büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş stadına gidip, taraftarlarımızla birlikte maç izlemeyi istiyorum ve Beşiktaşlı oyuncularla buluşmak istiyorum."
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        Hira’nın hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan...
        Haberler Güncel "Tayyip dedemi görmek istiyorum" demişti! Başkan Erdoğan ile görüşen cam kemik hastası Hira'nın hayali gerçek oldu
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