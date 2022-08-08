Başkan Erdoğan'ın özel olarak ilgilendiği Balıklı Rum Hastanesi'nden tahliye edilenler geri dönüyor

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'nin çatısında çıkan yangında toplam 104 hasta başarılı bir şekilde hastaneden tahliye edilmişti. Hastalardan 31'i aynı hastanenin yangından etkilenmeyen bölümlerine tahliye edilirken, 73 hasta da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne tahliye edilmişti.
Tahliye edilen hastaların bir kısmı cumartesi gününden itibaren yeniden Balıklı Rum Hastanesi'ne getirilmeye başlandı. Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, geriye kalan yaklaşık 50 hastanın da en geç Salı gününe kadar tekrar yuvasına döneceğini dile getirdi.
HERKES SEFERBER OLDU
Yuvanidis, şunları söyledi: "Sağ olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililer seferber oldu. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Temizlik faaliyetleri başta Zeytinburnu Belediyesi'nin desteğiyle hızlı bir şekilde başladı. Tavan olduğu gibi çöktü. Üst kat kullanılamaz halde, alt katta ise ufak hasarlar var. Hastanenin 8 tane bakım ve tedavi hizmeti veren ihtiyarhâne binası var, onların birinde yangın çıktı. Diğer bölümlerde aktif şekilde tedaviler devam ediyor"