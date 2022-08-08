Başkan Erdoğan'ın özel olarak ilgilendiği Balıklı Rum Hastanesi'nden tahliye edilenler geri dönüyor

"Benim hastanedeki odam çok güzeldir, herkes bilir. Öğle saatlerinde odamdan çıkar arkadaşlarımı ziyaret etmeye giderdim. O gün de tam koridora çıktığımda başhemşire Elmas Hanım 'Yorgo'yu kurtarın' diye bağırıyordu. Oradan çıkarken duman gördüm, çalılar yanıyor sandım. . Elmas Hanım benim hayatımı kurtardı.

Hastane Koordinatörümüz Selçuk Bey vesile olmuş ve 3 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiştik. Onunla aynı masaya oturup, fotoğraf çektirmiştik. Yangında en çok da o fotoğrafın yanmasına üzüldüm. Yine beni davet etsin, yeniden bir fotoğrafımız olsun istiyorum"