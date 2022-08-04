Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi! Hastalar tahliye ediliyor
Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hastane tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle hastanenin çatısı çöktü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.
04.08.2022 13:24 - Son Güncelleme: 04.08.2022 14:05
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı.
Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane dron ile görüntülendi.