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Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hastane tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle hastanenin çatısı çöktü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.

04.08.2022 13:24 - Son Güncelleme: 04.08.2022 14:05
Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi! Hastalar tahliye ediliyor

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı.

Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane dron ile görüntülendi.

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Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi! Hastalar tahliye ediliyor

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi! Hastalar tahliye ediliyor

Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.

Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi! Hastalar tahliye ediliyor

Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi! Hastalar tahliye ediliyor

Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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