Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: İlk batarya üretildi

Yerli otomobil Togg'un üretiminde peş peşe heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Otomobilin ihtiyaç duyduğu her yederk paraça için üretimde milli adımlar atılıyor. Togg'da kullanılacak ilk batarya üretildi.
DENEME ÜRETİMLERİ BAŞLADI
Türkiye'nin otomobili Togg'un bataryalarını üretecek Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), deneme üretimine başladı.
Togg ve Farasis Energy ortaklığıyla kurulan Siro, yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de ki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ürettiği ilk batarya tüm testlerden başarıyla geçti.
C-SUV YERLİ BATARYA KULLANACAK
Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine ise 2023'den itibaren başlayacak. Siro, 15 Gigawatt saat kapasiteli batarya hücresinin yanında, 19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketi üretecek.