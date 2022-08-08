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    • 08.08.2022 08:52
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    Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: İlk batarya üretildi

    Türkiye'nin yüzyıllık hayali yerli ve milli üretim otomobil için atılan adımlarda artık son viraja girildi. Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkacağı zaman ihtiyaç duyacağı tüm üniteler yerli ve milli üretimle hazırlanıyor. Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti.

    Togg’da heyecanlandıran gelişme

    Yerli otomobil Togg'un üretiminde peş peşe heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Otomobilin ihtiyaç duyduğu her yederk paraça için üretimde milli adımlar atılıyor. Togg'da kullanılacak ilk batarya üretildi.

    DENEME ÜRETİMLERİ BAŞLADI
    Türkiye'nin otomobili Togg'un bataryalarını üretecek Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), deneme üretimine başladı.

    Togg ve Farasis Energy ortaklığıyla kurulan Siro, yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de ki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ürettiği ilk batarya tüm testlerden başarıyla geçti.

    C-SUV YERLİ BATARYA KULLANACAK
    Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine ise 2023'den itibaren başlayacak. Siro, 15 Gigawatt saat kapasiteli batarya hücresinin yanında, 19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketi üretecek.

        2023 ilk çeyrekte satışa sunulacak ilk Togg modeli C-SUV, yerli bataryayı kullanacak. Togg tesisi, hem kendi aracı hem de bataryasını üretebilen dünyadaki sayılı fabrikalardan biri olacak.

        30 MİLYARLIK YATIRIM
        30 milyar liralık yatırımın yapılacağı tesis, 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

        Gemlik'te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor.

        İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak.

        AZ SAYIDA ÜLKEDE BULUNUYOR
        Seri üretimin ardından ikinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy'nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek.

        Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

        Siro, 2031 itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olacak.

            Temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak.

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