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Balıklı Rum Hastanesi alevlere teslim oldu! Yangın sonrası içler acısı durum görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Hastane içindeki hasar görüntülenirken ekipler de temizlik çalışmalarına başladı.

05.08.2022 11:48 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:53
Balıklı Rum Hastanesi alevlere teslim oldu! Yangın sonrası içler acısı durum görüntülendi

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balık Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından incelemeler ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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Balıklı Rum Hastanesi alevlere teslim oldu! Yangın sonrası içler acısı durum görüntülendi

Hastane içindeki hasar da görüntülendi.

Balıklı Rum Hastanesi alevlere teslim oldu! Yangın sonrası içler acısı durum görüntülendi

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.

Balıklı Rum Hastanesi alevlere teslim oldu! Yangın sonrası içler acısı durum görüntülendi

İncelemelerin ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi alevlere teslim oldu! Yangın sonrası içler acısı durum görüntülendi

Ekipler, çatıda yanan tahta parçalarını hastane bahçesine atıyor.

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