Balıklı Rum Hastanesi alevlere teslim oldu! Yangın sonrası içler acısı durum görüntülendi
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Hastane içindeki hasar görüntülenirken ekipler de temizlik çalışmalarına başladı.
05.08.2022 11:48 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:53
İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balık Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından incelemeler ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.